Uysal, Sinan Mahallesi Çarşısı’nı inceledi

BELEDİYE Başkanı Ümit Uysal, zücaciyeden giyime, elektronikten kırtasiyeye ve kuyumculara Antalya'nın en eski alışveriş noktalarından Sinan Mahallesi çarşısında montajı son aşamaya gelen asma-germe branda çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Uysal, çarşının Atatürk Caddesi’ne açılan 1250, 1251 ve 1252 sokaklarında uygulanan projenin bir an önce tamamlanması talimatı verdi. Başkan Uysal, çarşıda uygulanan projenin esnafın talebi olduğunu belirtirken “Geçmiş yıllarda kapsamlı bir yenilemeden geçen çarşımız yaptığımız bu son çalışmayla adeta bir açık hava alışveriş merkezi haline geliyor. Mevsim koşullarının esnafın işini etkilemesinin mümkün olduğunca önüne geçerek Sinan Mahallesi çarşısını kentimizde misafir ettiğimiz turistlerin ve Antalyalıların yılın her günün rahatlıkla alış verişlerini yapacağı bir yer haline getiriyoruz” diye konuştu. Çalışmanın etap etap genişleyeceğini belirten Başkan Uysal, 3 sokakta uygulanan projenin toplam maliyetini de 300 bin lira olduğunu sözlerine ekledi