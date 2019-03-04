Uysal: Davet edilmedim, SMS gönderildi

ÜMİT Uysal, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in, Kırcami için düzenlenen tapu törenine kendisini telefonla davet ettiğine yönelik açıklamalarına yanıt verdi. Vatandaşların tapularını almalarından büyük memnuniyet duyduğunu aktaran Başkan Uysal, açıklamasında şöyle dedi: "Kırcami tapu töreninden iki gün önce, yani 28 Şubat Perşembe günü saat 19.27'de Sayın Menderes Türel ile bir telefon görüşmesi yaptım. Sayın Türel, tapuları normal şartlarda parselasyon yapan belediyenin dağıtması gerektiğini bilen bir kişidir ve arama ihtiyacını da bu nedenle duyduğu kanaatindeyiz. Kendisi telefonda 'Kırcami konusunda bugüne kadar uyumlu çalıştık. Şu an, gizli kapaklı bir şey yapıyorum diye düşünmeyin. Olay benden çıktı. Tamamen Bakanlığın alanına girdi. Bu nedenle, ben size bir davet yapamıyorum. Bakanlık da yapmaz. Ancak, herkese SMS atılacak, bu şekilde gelirseniz gelin' demiştir. Bunun üzerine, ben de 'Bizim dağıtmamız gereken tapuyu Bakanlığın dağıtmasını sorun etmeyiz. Bakanlığın bir daveti olursa tabii ki gelmek isteriz' dedim. Buna karşılık Sayın Türel, 'Toplu SMS atımı dışında bir davet olmaz' şeklinde yanıt vermiştir. Bu minvalde gelişen görüşmede bir 'davet' var mıdır, takdir kamuoyunundur. Bu vesileyle Kırcami imar planımızın, şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını tekrar dilerim."