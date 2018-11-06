Ümit Uysal, imece usulü sofrada çalışanlarıyla bir araya geldi

MURATPAŞA Belediyesi’nin Yeşilova Mahallesi’nde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları, geleneksel olarak düzenledikleri dayanışma yemeğinde bir araya geldi. Başkan Uysal’ın da dahil olduğu imece usulü sofra, müdürlüğün bahçesinde kuruldu. Başkan Uysal, yemek öncesi personelle tokalaşıp sohbet etti.

Başkan Uysal, yemekte yaptığı konuşmada Muratpaşa Belediyesi’nin bir değerler belediyesi olduğunu söyledi. Muratpaşa sakinlerini ödediği vergilerle oluşturulan belediye bütçesinin her kuruşunun toplumsal yarara dönüştüren bir yaklaşımla belediyecilikte 5 yılı geride bıraktıklarına dikkat çeken Başkan Uysal, “Muratpaşa, insanların yaşamaktan mutlu olduğu bir kentin adı. Bunun oluşmasında sizlerin çok önemli bir payı var” dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü’nün bu süreç içinde Antalya’da bir zoru başararak Muratpaşa’da son yılların en kapsamlı cadde ve sokak yenileme projesini hayata geçirdiğini aktaran

Başkan Uysal, şunları söyledi:“Zor çünkü Muratpaşa Antalya’nın kalbi. Çalışmalarda yaşanabilecek herhangi bir aksaklık kentin gündelik yaşamına hemen etki edebiliyor. Bir yerde trafik sıkışabiliyor, insanlar evlerine gitmekte zorlanabiliyor. Ama sizler, özverili çalışmalarınızla buna hiç imkan tanımadınız. Gençlik Mahallesi’nin asfalt çalışmaları 1 haftada bitti, Cumhuriyet Mahallesi’nde cadde ve sokak yenileme çalışmaları başladı. Muratpaşa’nın, özel durumundan kaynaklı Kaleiçi bölgesi hariç, el değmedik mahallesi kalmadı. Bu öyle basit bir iş değildi. Yama yapmadık, geçici çözümler üretmedik. Eskimiş, bozuk ne kadar asfalt varsa hepsini kazıyıp attık, sil baştan caddeler sokaklar yaptık. Kaldırımlarımızı evlerine hapsolmuş engellilerimizin de güvenle kullanabileceği hale getirdik. Muratpaşalı komşularımız ödedikleri vergilerle bize bu hizmeti yapma şansı verdi. Siz de bunun layıkıyla yerine getirdiniz.”

Müdürlüğünü çalışmalarının sadece cadde ve sokak yenileme çalışmalarıyla sınırlı olmadığını okullardan camilere tüm kamusal alanlarını bakım ve onarımında birinci derecede sorumluluk aldığını kaydeden Başkan Uysal, tüm çalışanlara teşekkür etti.