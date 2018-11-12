Uluslararası Gitar Festivali 7 yaşında

MURATPAŞA Belediyesi'nin ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği'yle bu yıl 7'ncisini gerçekleştireceği Uluslararası Gitar Festivali, 15- 17 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. Genel sanat yönetmenliğini klasik gitarın dünya çapındaki ismi Ahmet Kanneci'nin yaptığı festival, Muratpaşa Belediyesi'nin 26 Ekim'de kapılarını sanatsevere açan Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Ücretsiz festival için sanatseverlerin kültür merkezi gişesinden saat 20.00'de başlayacak konserler için numaralı festival giriş kartı almaları yeterli olacak.

Festival, gitarı “Kalbimizin üzerine yaslayarak çaldığımız tek enstrüman" şeklinde tarif eden Andres Segovia 'onur madalyası' sahibi Ahmet Kanneci ve Türkiye'de yetişip uluslararası alanda önemli başarılara ve çalışmalara imza atan Ayşegül Koca konseriyle başlayacak. Konserin ardından saat 22.00'de festivalin açılış kokteyli yine Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Festivalde ikinci gün, 'Endülüs'ten Anadolu'ya' projesiyle ulusal ve uluslararası festivallerde yer alan Ceyhun Güneş ve Türk ve dünya ritimlerinde uzmanlaşmış çok yönlü müzisyen Mert Baycan konseri gerçekleştirilecek. Cuma gecesi ayrıca 2017'de Antalya Flamenko Atölyesi'ni kuran Deniz Friese, flamenko performansı sergileyecek.

Festivalin kapanış gecesi cumartesi ise sanat yaşamı başarılarla dolu, 'Maestro Alirio Diaz' gibi klasik gitarın önemli birçok ödülünün sahibi Javier Garcia Morena sahne alacak.