Turunç Masa'da memnuniyet yüzde 86

MURATPAŞA Belediyesi'nin Aralık 2014'te hizmete giren çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya, web, basın gibi araçlar üzerinden ilçenin nabzını tutan Turunç Masa, mart ayında 16 bin 630 çağrı aldı. Belediye fuayesinde bulunan başvuru masası 30 bin 74 kişiyle iletişime geçti. Koordinasyon merkezi ise aynı sürede 20 bin 54 görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeler ve çağrılarla birlikte farklı iletişim kanalları üzerinden Muratpaşa Belediyesi'ne ulaşan istek, öneri ve şikayetlerin 12 bin 950'si başvuru olarak kayıt altına alındı. Kayıt altına alınan başvuruların 194'ü Büyükşehir Belediyesi, CLK Akdeniz gibi kurumlara iletildi. Geri kalan başvurular ise değerlendirilmek üzere belediyenin ilgili birimlerine gönderildi. Mart ayında en yoğun başvuru, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne oldu. Sadece bu müdürlüğü ilgilendiren 2 bin 494 başvuru alınırken başvuruların konu başlıklarına göre dağılımında evde bakım hizmetleri ve hasta nakil talepleri ön sıralarda yer aldı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nü 1771 başvuru ile Fen İşleri Müdürlüğü takip etti. Mart ayında nüfusa oranla en fazla başvuru Elmalı Mahallesi'nden gelirken Balbey ve Kızılsaray Mahalleleri onu takip etti. Turunç Masa'da mart ayı memnuniyet oranı ise yüzde 86 olarak gerçekleşti.