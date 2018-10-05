Türkan Şoray Kültür Merkezi ‘A+’ aldı

MURATPAŞA Belediyesi’nin kısa bir süre sonra hizmete açacağı Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde akustik ölçümler tamamlandı. Merkezin zemin katta 479, balkon ve 1'inci katta 179 kişi olmak üzere 658 kişilik seyirci kapasiteli salonunda gerçekleştirilen ölçümler arka plan gürültüsü, çınlama süresi, konuşma anlaşılırlığı parametreleri üzerinden gerçekleştirildi. Elde edilen sonuçlar 17 sayfalık rapor halinde Muratpaşa Belediyesi’ne sunuldu.

Buna göre havalandırma sistemi, asansör, mekanik tesisatlar ve diğer bina hizmetlerinden kaynaklanan gürültünün ölçüldüğü arka plan gürültüsünde çok amaçlı salon kütüphane sessizliğinde çıktı. Diğer ölçümlerde ise akustik performans parametreleri hedeflenen tasarım ölçüleri içinde kalırken salon sahip olduğu düşük yankı süresi sayesinde konuşma anlaşılabilirliğinde ‘A artı’ aldı.

Yeşilbahçe Mahallesi’nde bulunan ve Uluslararası Antalya Film Festivali’nin ilk ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünün sahibi Türk sinemasının ‘Sultan’ lakaplı oyuncusu Türkan Şoray’ın adını taşıyan kültür merkezi, 17 milyon 849 bin TL’lik bir yatırımla hayata geçirildi. Projesi, Mimarlar Odası Antalya Şubesi’yle düzenlenen yarışmayla elde edilen merkezde 658 kişilik ana salonla birlikte enstrüman ve sahne depoları, orkestra, prova, aksesuar, yönetim odaları, kulis, atölye, fuaye-sergi salonu, sanat sokağı ve sosyal etkinlik terası da bulunuyor.