Trafik Park’ta yeni dönem başladı

MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal Trafik Parkı’nda yeni eğitim dönemine katıldı. Yeni dönemin ilk öğrencileri Vali Hüsnü Tuğlu İlköğretim Okulu’ndan geldi. Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da katıldığı yeni dönemin ilk dersinde çocuklar, önce trafik işaretlerinin anlamlarını öğrendi ardından akülü arabalarla uygulamalı eğitim aldı. Eğitimin sonunda çocuklara sertifika da verildi.

Başkan Uysal, ışıkları, yaya geçitleri, kavşakları, kaldırım, levha ve şeritleriyle günlük hayatta karşılaşabilecek taşıt ve yaya trafiğinin küçük bir örneğinin bulunduğu Trafik Parkı’nın Teneffüs Park’ta olduğu gibi farklı bir eğitim modeli olduğunu söyledi. Davranış değişikliğini de sağlayan en sağlıklı öğrenmenin çocukluk çağında gerçekleştiğinin altını çizen Başkan Uysal, “Ağaç yaşken eğilir atasözünde olduğu gibi, ömür boyu riayet edilecek basit kuralları çocukken öğrettiğiniz zaman kalıcı sonuç doğuruyor. Kuşaklar boyu devam eden bir temel bilgiye dönüşüyor” diye konuştu. Herkesin trafik kullarını bilmesine rağmen alışkanlığa dönüşemediğini ve bu nedenle kurallara uyma oranını düşük olduğunu kaydeden Başkan Uysal, “Bizim kırmaya çalıştığımız da budur. Bugüne kadar on binlerce çocuğumuza belediye olarak temel trafik eğitimi verdik” dedi.