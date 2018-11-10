Paşa'nın Meleklerinde tek hedef galibiyet

KADINLAR Hentbol Süper Ligi'nde 8 haftanın ardından 10 puan ve averajla 4'üncü sırada bulunan Paşanın Melekleri, bu hafta ligin 10 puanlı başka bir kulübü Üsküdar Belediyespor'u ağırlayacak. Hafta içi oynadığı erteleme maçında, Ardeşen Gençlik Spor Kulübü'ne mağlup olan Melekler, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. 11 Kasım Pazar günü saat 15.00'de Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı İsmail Doğan - Mehmet Küntay Taşkın hakem ikilisi yönetecek.

Kulüp Başkanı Murat Şimşek, Şampiyonlar Ligi ve sonrasında EHF Kupası maçları dolayısıyla takımın lig maçlarını sıkışık bir fikstürde oynamak durumunda kaldığını söyledi. Bu durumun beklenmedik puan kayıplarıyla sonuçlandığını belirten Şimşek, "Zirve yarışında iddiamızı devam ettirmek için bu maçtan galip ayrılmamız gerekiyor" dedi.

Şimşek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da zorlu ve kritik öneme sahip maçta takımın yanında olacağını, tribündeki yerini alacağını sözlerine ekledi.