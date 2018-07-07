Muratpaşa Belediyesi, asfalt çalışmalarına devam ediyor

MURATPAŞA Belediyesi’nin Deniz Mahallesi’nde 14, Sedir Mahallesi’nde 12 sokağı kapsayan yenileme çalışmalarını ardından ekipler Meydankavağı’nda çalışmalara başladı. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı yol yapım ekipleri Meydankavağı Mahallesi’nde Narenciye Caddesi’ni Aspendos Bulvarı’na bağlayan güzergah üzerinde çalışıyor. Ekipler, güzergahın Avni Tolunay Caddesi bölümünde eski asfaltı tamamen kazıyıp sıcak asfaltla kapladı. Buradaki çalışmalarla eş zamanlı olarak mahallenin önemli ulaşım akslarından 1561 Sokak’ta da çalışmalar başladı.