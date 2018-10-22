Kültür-sanatta yeni dönem ‘Türküyem’le başlıyor

MURATPAŞA Belediyesi, Antalya’nın kültür ve sanat dünyasına yepyeni bir salon daha kazandırdı. Yeşilbahçe Mahallesi’nde 677 seyirci kapasiteli ana salon ve 5 atölye, etkinlik amfisi ve sanat sokağına sahip Türkan Şoray Kültür Merkezi, 26 Ekim Cuma günün açılıyor. Türk sinemasının ‘Sultan’ lakaplı efsane ismi Türkan Şoray’ın da yer alacağı açılış töreni saat 16.00’da başlayacak.

15'inci Antalya Film Festivali'nde 'En iyi 2. Film', 'En iyi yönetmen', 'En iyi görüntü yönetmeni' ödüllerinin sahibi olan ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ film gösterimiyle devam edecek açılışta akşam saatlerinde ise Türkan Şoray Kültür Merkezi sahnesinde ilk temsil gerçekleştirilecek. Antalya DOB, sanatseverlerden yoğun ilgi gören 'Türküyem’ le merkezin açılışında sahnede olacak. Açılış aynı zamanda Muratpaşa Belediyesi’nin 2018-2019 kültür sanat sezonunun da başlangıcı olacak.

Muratpaşa’da kültür sanat sezonunun açılışında sahnelenecek Türküyem, anlatıcının ve yaratıcının hayal dünyasında yapmış olduğu bir seyahati anlatıyor. Eserde, Antalya DOB orkestrasını Ömer Yöndem ve Hakan Kalkan yönetirken, eserin koreografisi Nurdan Sinkil, dekor ve kostüm tasarımı Gürcan Kubilay ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlandı.

Erdal Tuğcular'ın türkü düzenlemelerini ve kompozisyonunu yaptığı, Fatih Şanal'ın sahneye koyduğu Türküyem’de soprano Serap Demirhan Işık ve Sinem Ulusoy, mezzo-soprano Gülçin Gültekin, tenor Burak Pektaş, bariton Erdi Can Aybaş ve bas Alaaddin Ataseven'in solist olarak sahne alacak.