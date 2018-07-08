Koç Üniversitesi ve Muratpaşa işbirliği

Koç Üniversitesi AKMED'in 25 Haziran'da, Avrupa üniversiteleriyle birlikte Koç, Boğaziçi, Bilkent, Sabancı, İTÜ, Ege ve İstanbul üniversitelerinden 20 lisans ve lisansüstü öğrencinin katılımıyla başlayan 'Para Tarihi ve Numismatik' konulu yaz okulu programı sona erdi. Muratpaşa Belediyesi'nin de destek verdiği ve konusunda dünyanın sayılı yaz okullarından biri olan programa katılan öğrenciler, AKMED'in tarihi Kaleiçi'nde bulunan merkezinde düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Törene, AKMED Direktörü Prof. Dr. Oğuz Tekin'le birlikte Belediye Başkanvekili İbrahim Cephaneci katıldı.

SANATIN VE SPORUN YANINDA

Cephaneci, Muratpaşa Belediyesi olarak kültür, sanat ve spor alanında her türlü etkinliğe imkan ölçüsünde destek vermeye çalıştıklarını söyledi. Bunu bir yerel yönetim biriminin alelade işi olarak görmediklerini aktaran Cephaneci, “Kültürel etkinliklerin, sanatın ve sporun olduğu yerde, kent yaşayanlarının bir şekilde bunlarla ilişkili ve alakadar yerde savaşların olmayacağını, demokratik toplum yapısının gelişeceğini biliyoruz. Bunun için Muratpaşa'da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Tekin ise Muratpaşa Belediyesi'nin programa verdiği destek nedeniyle teşekkür ederken “İyi ki Koç Üniversitesi var iyi ki Muratpaşa Belediyesi var. Bu iki kurumun birlikteliği güzel bir şey oluşturdu" dedi.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2018, 17:32