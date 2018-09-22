Dünya şarkıları mest etti

MURATPAŞA Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleşen konseri şef İsabel Ergül yönetti. Koro üyeleri Harald Kleinsteuber, Gülbahar Örs ve Hülya Rençber solist sanatçı olarak sahneye çıktı. Ücretsiz konsere ilgi büyük oldu, salon tamamen doldu.

'Aşk' ve 'Özlem' temalı konserde şarkılar Barbara Schellenberg'in piyanosunun tuşlarından yayılan namelerin eşliğinde Türkçe, Almanca, İtalyanca, İngilizce ve Fransızca yorumlandı. Konseri izleyenler farklı ülkelere ait 'Şarap', 'Kapı Önünde Çeşme', 'Gerçek Aşk', 'Değirmenci', 'Benim Mavi Gök Yatağım', 'Küçük Yeşil Kaktüsüm', 'Sonsuz Aşk', 'Akşam Sefası', 'Dostlar', 'Bana Aşkı Anlat', 'Aşkın Sevinci', 'Portofino da Aşkımı Buldum', 'Güzel Marmara', 'Memleketim', 'Saman Yolu', 'Akdeniz Akşamları', 'Sevdan Bir Ateş' adlı şarkılara eşlik etti.

Mualla Ergül'ün de gitarıyla bazı şarkılara eşlik ettiği konser, 'Ah Benim Güneşim', 'Granada', 'Nerede O Günler', 'Bu Dünya Biziz' adlı şarkılarla sona erdi. Konse rsonunda izleyiciler koro üyelerini uzun süre alkışladı. Şef İsabel Ergül ile solistlere çiçekle teşekkür edildi. Uluslararası Tüm Engelliler, Yaşlılar, Kimsesizler Federasyonu (UTEF) Başkanı Mete Kaçar da şef İsabel Ergül'e, Nasrettin Hoca tablosu hediye etti.