Çevre ödülü üçüncü kez Muratpaşa’nın oldu

MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Van Gölü’nün Mollakasım sahilinde düzenlenen Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni’ne katıldı. Törende ayrıca Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Türkiye Çevre Eğitimi Vakfı (TÜRÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Tevfik Epikmen, Eski Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal da yer aldı.

Başkan Uysal’dan huzur ve barış vurgusu

Aynı zamanda 'Mavi Bayrak' almaya hak kazanan Mollakasım Halk Plajı açılışının da gerçekleştirildiği törende konuşan Başkan Uysal, Van’ın önemli bir turizm şehri olduğunu söyledi. Van Gölü’nde bir halk plajının Mavi Bayrak alıyor olmasından ayrıca mutlu olduğunu aktaran Başkan Uysal, “Van ayrıca, bir gastronomi kentidir. Huzurun ve barışın daha da artmasıyla Van çok geniş kitlelerin turizm yaptığı, çok daha fazla sayıda turisti ağırlayan bir kent olacaktır” diye konuştu.

Muratpaşa’nın Türk turizminin başkenti Antalya’nın kalbi, gündelik hayatın aktığı yer olduğunu belirten Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“500 bine yaklaşan nüfusuyla Muratpaşa’da yaşanabilir dünya, sürdürülebilir çevre hedefiyle önemli çevre projelerini hayata geçirdik. Bu çalışmalarımızdan biri de Türkiye’de ilk olan Çevreci Komşu Kart projemiz. Mart 2017’de Muratpaşa’nın her mahallesinde uygulanmaya başlanan projeyle komşularımız, evlerinde tüketimden kaynaklı ortaya çıkan kağıt, metal, cam gibi nitelikli atıkları atmayıp biriktirdiler ve anlaşmalı marketlerde harcayabilecekleri 1 milyon 859 bin TL karşılığı puan kazandılar.”

Çevreci Komşu Kart’ın evlerde yani kaynağında ayrıştırılan ambalaj atıklarının bir puan sistemi içinde toplanması olduğunu aktaran Başkan Uysal, 26 bin 765 hanenin aktif olarak katıldığı projenin geri dönüşüm alanında örnek uygulamalar arasında yerini aldığını söyledi.

Muratpaşa Belediyesi’nin yine TURÇEV koordinasyonunda yürütülen Eko Okullar projesinin de aktif bileşeni olduğunu söyleyen Uysal, atölye çalışmaları, söyleşiler ve panellerle 2 gün devam eden Muratpaşa Çevre Festivali’nin ilkini nisan ayında düzenlediklerini de sözlerine ekledi.

“4 mavi bayraklı plaj”

Türkiye’de 459 olan Mavi Bayraklı plaj sayısının 200’ünün Antalya’da bulunduğunu belirterek konuşmasını sürdüren Başkan Uysal, Muratapaşa Belediyesi’nin ise 4 Mavi Bayraklı plajı bulunduğunu aktardı. Birinci derece doğal SİT statüsüne sahip falez kıyı banında çok özenli bir çalışmayı hayata geçirdiklerini belirten Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Geçen yıl 3 olan Mavi Bayrak sayımızı bu sene 4’e çıkardık. Mavi Bayrak, çok önemli bir standardı ifade ediyor. Sadece deniz suyunun temizliği değil çevreye duyarlı tesislerininiz, cankurtaran gibi güvenlik önlemleriniz, sunduğunu hizmetin kalitesi gibi birçok kriteri içeren bir standart. Bu açıdan gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki, Antalya adına gurur duyulacak bir çalışmayı Muratpaşa’da hayata geçirdik.”

Başkan Uysal’a konuşmasının ardından TÜRÇEV tarafından üst üste 3’üncü kez verilen ‘En iyi çevre eğitim etkinlik’ ödülü takdim edildi. Başkan Uysal, “Bu ödülü son derece yüksek bir bilinçle çalışmalarımızda bize yön gösteren Muratpaşa sakinleri adına alıyorum” dedi.