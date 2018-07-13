Çelik kasa hırsızlarından biri yakalandı

Antalya’da polisin evindeki ziynet eşyalarını çelik kasayla birlikte çalan iki hırsızdan biri yakalandı

Çelik kasa hırsızlarından biri yakalandı
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DÜN saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi 96 Sokak'taki 6 katlı binanın dubleks dairesinde meydana gelen olayda Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru S.Ö.’nün evindeki ziynet eşyaları ve bir el çantası çelik kasa ile birlikte çalındı. Binadaki iş yerinin güvenlik kameralarından şüphelilerin eşkallerini alan polis çevrede geniş çaplı inceleme başlattı. Öte yandan kasada 8 çeyrek altın, 4 bilezik, 1 burma bilezik, bileklik olduğu belirlendi. Altınların 16 bin lira değerinde olduğu öğrenildi. 
Polis, evdeki parmak izinden de faydalanılarak, hırsızların A.A. ve S.K. olduğunu tespit etti. Evdeki demir parmaklıklarda parmak izi bulunan S.K. yapılan operasyonla yakalandı. S.K.’dan alınan 2 bilezik ve 1 adet kolye ucu S.Ö’ye teslim edildi. Firari şüpheli A.A.’yı yakalama çalışmaları devam ederken, S.K. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 18:16
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