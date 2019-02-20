Başkan Uysal SP adayını kabul etti

SAADET Partisi’nin Muratpaşa Belediye Başkan adayı Ahmet Durak, Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret etti. Durak’a adaylığının hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Uysal, Muratpaşa’da bu yerel seçim sürecinin ilçenin barış, dostluk ve kardeşlik ortamını bozmadan hep birlikte yaşayacaklarını dile getirdi. Muratpaşa’nın mevcut belediye başkanı olarak bu noktada azami dikkat ve özeni kendisinin gösterdiğini belirten Uysal, “Nihayetinde Muratpaşa’ya yakışan, seviyeli bir seçim sürecini, belediye başkan ve belediye meclis üyesi adayları olarak hep birlikte inşa edeceğiz. Muratpaşa’mızın bu güzel toplumsal ikliminin siyasi hesaplarla bozulmasına hiçbir aday arkadaşımızın izin vermeyeceğini de gayet iyi biliyorum” diye konuştu. Saadet Partisi adayı Durak da ev sahipliği dolayısıyla Başkan Uysal’a teşekkür etti.