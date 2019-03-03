Başkan Uysal, “Sadece ilçemizi zengin ettik”

MURATPAŞA Belediyesi’nin “Muratpaşa’da kimseye gurbetlik yok” sloganıyla devam eden Komşu Buluşmaları bu hafta Doğu ve Güneydoğu Anadolu günüyle Sedir Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Türk halk müziğinin büyük ismi Belkıs Akkale’nin sahne aldığı etkinliğe, gerek mahalle sakinlerini gerekse Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan gelerek Antalya’nın barış, dostluk ve kardeşlik ikliminin parçası olan çok sayıda Antalyalı da katıldı. Yöreye özgü içli köfte ve çiğ köftenin ikram edildiği Komşu Buluşması’nda Başkan Uysal’a eşi Ümran eşlik ederken CHP ve İYİ Partili yöneticiler, belediye meclis üyesi adayları da yer aldı. Sahnede çocuklarla birlikte türkü söyleyen Belkıs Akkale, daha önce Muratpaşa Belediyesi’nin Yöreler Renkler Festivali’nde sahne aldığını belirterek yeniden Muratpaşa’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yöreler Renkler Festivali’nin Komşu Buluşmalarıyla mahallelerde devam etmesinin Anadolu’nun seslerine sahip çıkılması açısından önemli olduğunu belirten Akkale, Başkan Uysal’ı kutladı, teşekkür etti. Başkan Uysal’ın konuşma öncesi, Belkıs Akkale’yle seslendirdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği türkülerden biri olan Yemen Türküsü ise büyük alkış aldı. Başkan Uysal, konuşmasında, Komşu Buluşmalarının Muratpaşa’da ve Antalya’da bütün insanların kenetlenmesinin eseri olduğunu söyledi. Bu kenetlenmenin belediyecilik alanında da temel hizmetlerden sosyal hizmetlere birçok başarıyı sağladığını belirten Başkan Uysal, “Biz sadece ilçemizi zengin ettik. Türkiye’ye örnek olacak bir tabloyuz. Umarım, bütün Türkiye bir gün Muratpaşa olur ve bütün belediyeler sizlerin her kuruş verginizi size geri döndürmek için elinden gelen her şeyi yapar” diye konuştu. Konuşmanın ardından Sedir Mahallesi Muhtarı Hasan Kahraman ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu hemşeri dernekleri Başkan Uysal’a hizmetlerinden dolayı teşekkür çiçeği takdim etti.