Başkan Uysal, meslek odaları ziyaretleri

MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin ve İYİ Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Mustafa Gönenç'le birlikte Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı meslek odalarıyla birlikte Antalya Barosu, Antalya Tabip Odası, Antalya Diş Hekimleri Odası ve Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti. Başkan Uysal, ziyaretlerde, Muratpaşa'da ortak akılla yönetimi esas alan bir belediyeciliği hayata geçirdiklerini söyledi. Kentin ortak aklının oluşmasında, kent politikalarının belirlenmesinde meslek oda ve örgütlenmelerinin çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Uysal, şunları söyledi: “Antalya'nın kültür ve sanat hayatına yeni bir soluk kazandıran Türkan Şoray Kültür Merkezi'nin projesinin belirlenmesinde Antalya Mimarlar Odası'yla birlikte çalıştık. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hemen karşısında bulunan 40 bin metrekarelik kentsel ve bölgesel spor alanının yeniden Antalya'ya kazandırılmasında belediyemizin verdiği hukuk mücadelesiyle birlikte Antalya Barosu'yla Mimarlar Odası'nın bu alandaki desteği ve mücadelesi de ayrıca önemlidir." Yeni dönemde meslek odalarıyla yan yana Antalya'nın kalbi Muratpaşa'da birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Uysal, amaçlarının bu birlikteliği daha kurumsal bir düzeye çekmek olduğunu söyledi. Başkan Uysal, bu amaçla Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinin içeriğini zenginleştirecek kent akademisi, kent enstitüsü ve tasarım atölyesi çalışmalarını hayata geçireceklerini söyledi.

KENT AKADEMİSİ

Kent akademisinin, bir kent politikaları strateji merkezi gibi kurgulandığını belirten Başkan Uysal, “Kent Akademisi, üniversitelerin ve şehircilik alanında akademik çalışma yürüten kişilerin ortak politikalar geliştireceği bir kent düşünce merkezi olacak. Muratpaşa'nın paydaşları aynı masada buluşacak ve güncel sorun ve konularla ilgili araştırmalar yapıp çözüm politikaları üretecek" dedi.

TASARIM ATÖLYESİ

Tasarım atölyesinin ise kent sorunlarının çözümünde yol gösterici bir model çalışma olarak hayata geçirileceğini aktaran Ümit Uysal, "Bu atölye, kent akademisinin bu uygulama merkezi olarak işlev görecek. Burada kent sakinleri, gönüllüler, öğrenciler ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurabileceği geniş bir ağda kent sorunlarının çözümü için araçları oluşturacak. Bu araçlar bazen bir mobil aplikasyon bazen farklı bir park tasarımı olacak" diye konuştu.

KENT ENSTİTÜSÜ

Başkan Uysal, Kent Enstitüsü'nün amacının ise üreten, toplumsal değişime uyum sağlayan, yenilikçi, demokratik katılıma inanan ve demokrasiyi bir yaşam biçimine dönüştüren bireyler kazanmayı hedefleyen bir merkez olduğunu söyledi. Ümit Uysal, burada sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün ara eleman ve uzman ihtiyaçları kapsamında kurslar düzenleneceğini belirtti.