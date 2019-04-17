Başkan Uysal'dan anlamlı ziyaret

MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, 17 Nisan Köy Enstitülerinin kuruluş yıldönümü dolayısıyla Muratpaşa'nın Gebizli Mahallesi'nde oturan ve Ankara'nın Hasanoğlan köyünde 1941 yılında açılan Köy Enstitüsü'nün ilk mezunlarından Şakir Uludağ'ı evinde ziyaret etti. Mart ayında 90'ıncı yaşını kutlayan Uludağ, Başkan Uysal'ı eşi Fatma Uludağ ve çocuklarıyla birlikte karşıladı. Uludağ çiftinin elini öpen Başkan Uysal, Köy Enstitüsü'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar Konya'nın Akşehir ilçesinde öğretmenlik yapan Şakir Uludağ ve eşiyle sohbet etti. Köy Enstitülerinin Anadolu'nun makus talihini değiştiren bir eğitim hamlesi olduğunu belirten Başkan Uysal, "Köy Enstitülerinin kuruluşunun 79'uncu yıl dönümünde eğitim neferi olan Köy Enstitülü öğretmenlerimizi saygıyla anıyorum ve hayatta olan öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum" dedi.