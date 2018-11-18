Başkan Uysal, ‘Antalya, potansiyelinin gerisinde’

MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Yılın sadece 4 aylık bölümünün değerlendirildiği ve deniz-kum-güneş üçlüsüne sıkışmış bir turizm, Antalya’nın bu alandaki potansiyelinin çok gerisindedir. Tarımsal ihracat, Antalya ekonomisin sahip olduğu potansiyelin çok azıdır. Her ikisinde de kamuyu bir iş planı yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu. Başkan Uysal, AÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen ve iki gün devam eden 1. Uluslararası Antalya Kent Ekonomisi Sempozyumu’nun “Antalya Ekonomisinin Geleceği: Fırsatlar ve Riskler” başlıklı kapanış ve değerlendirme paneline katıldı. Yavuz Tekelioğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen panelde Prof. Dr. Erdal Türkkan moderatörlügünde Prof. Dr. Halis Akder, Prof. Dr. Yusuf Örnek, Prof. Dr. Ruşen Keleş Prof. Dr. Ahmet Uzun, Prof. Dr. Hale Balseven’in konuşmacı olarak yer aldı.Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, Antalya’nın neredeyse dünya üzerindeki ülkelerin yarısından büyük bir kent olduğunu söyledi. Hal böyleyken kentin ürettiği katma değerin büyük olmasının beklendiğinin altını çizen Başkan Uysal, mevcut durumunun bunun çok uzağında olduğunu söyledi.

DESTİNASYON TANITIMI

Antalya’nın ana iki ekonomik faaliyeti, tarım ve turizmde bu durumun net olarak yaşandığını belirten Başkan Uysal, şöyle konuştu:“Antalya, turizm açısından tek kanadıyla uçan kuş durumda. Güvenlik algısında sorun olduğu için, ülkedeki genel turizm yapısıyla ilgili, o da bir güvenilmez bir tür olarak görüldüğü ve ticari güvenlik kaygısından dolayı sadece tek kale bir turizme sıkışmış durumda Antalya ve Türkiye. Kamunun düzenleyici rolü sıfır. Umutluyuz, turizmden anlayan bir bakan var ama Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı kaldırsanız turizme hiçbir zararı yok. Benzer şekilde, Antalya tarımı itibariyle Tarım ve Orman Bakanlığı’nı kaldırsanız, giderler itibariyle faydası bile olabilir. Antalya’nın sıra dağları, nehirleri, 640 kilometre sahili, 4 Milli Park’ı ve 400 civarında antik kenti var. Ama destinasyon tanıtımı yok. Kaleiçi’yle gerek yurt dışı gerekse yurt dışı turizm fuarlara katılıyoruz. Berlin’de, Tekirova’ya üç kez tatile gelmiş biri, Kaleiçi için ‘Burası Tekirova’ya kaç yüz kilometre uzakta?’ diye soruyor.

“TARIMDA ÖZGÜN MODEL

Turizmde böylesine bir kamusal boşluk olduğunu kaydeden Başkan Uysal, tarımda da benzer boşluğun çok net gözlemlendiğini dile getirdi. “Pazarın reçetesiyle üretmediğiniz zaman sadece dış pazarda değil iç pazarda da sorun yaşıyorsunuz” diyen Başkan Uysal, tarımda da gerçek bir politikasızlığın var olduğunu söyledi. Tarım arazilerini parçalı yapısı, işletme sayılarının fazlalığı, girdi maliyetlerinin yüksekliği gibi birçok faktörün sektörü etkilediğini belirten Başkan Uysal, “O zaman özgün bir model lazım” dedi. Sektörde kamunun bu hantal yapısına karşın kahraman insanların çıkıp hibrit tohum ve teknoloji ihraç eden şirketler oluşturduğunu belirten Başkan Uysal, temel sıkıntının organizasyon eksikliği olduğunun altını çizdi.

İŞ PLANI

Başkan Uysal, konuşmasının sonunda, “Yılın sadece 4 aylık bölümünün değerlendirildiği ve deniz-kum-güneş üçlüsüne sıkışmış bir turizm, Antalya’nın bu alandaki potansiyelinin çok gerisindedir. Tarımsal ihracat, Antalya ekonomisin sahip olduğu potansiyelin çok azıdır. Her ikisinde de kamuyu bir iş planı yapmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi. Kaynak: Başkan Uysal, ‘Antalya, potansiyelinin gerisinde’