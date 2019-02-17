Başkan Uysal, Alevilerin dayanışma gecesine katıldı

BAŞKAN Ümit Uysal, Alevi Kültür Dernekleri Antalya Şubesi'nin düzenlediği dayanışma gecesine katıldı. Gecede Başkan Uysal'la birlikte, CHP Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Semih Esen, Kepez Belediye Başkan adayı Murat Dinç ve CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin de yer aldı. Başkan Uysal, gecede yaptığı konuşmada, dünyada müthiş bir hümanizma gerilemesi olduğunu söyledi. Bunu en iyi şekilde Alevi kültürünün gözlemleyebileceğini belirten Başkan Uysal, “İnsanın insana hor baktığı bir yüzyıldayız. Yükselen teknolojinin büyük yığınları işsiz bıraktığı, işsiz kitlelerin kendini bu duruma ittiğini düşündüğü kitlelerle çatışma içine düştüğü bu çağdayız. Estetiğin, kültürün hızla gerilediği, paylaşımın ve gelir dağılımı dengesinin bozulduğu bir yüzyıldayız" diye konuştu. Bunun istenmeyen sonucunun otoriter ve sert iktidarlar olduğunu belirten Başkan Uysal, “Herkesin herkesin yurdu değil kurdu olduğu bir yüzyılda biz Türkiye'mizde barışın, demokrasinin hukukun üstünlüğünün ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır uygarlığı aşma mücadelesinin içindeyiz" dedi.