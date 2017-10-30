Muhtarlar neden rahatsız?

DÜN çarşıda rutin haber avındayken, uzun yıllar aktif siyaset yapan, son dönemde elini eteğini siyasetten çeken, iktidar partisine de yakın bir dostumla karşılaştım.
Selam sabah, hal hatır sorma faslından sonra, "Gel hele gazeteci, otur yamacıma. Diyeceklerimi iyi dinle. İster bir kenara not al, istersen git gazetende kullan" dedi.
Sonra başladı anlatmaya...
Dedi ki...
"Bugün köşende 'AKP'deki temayülde kazanan kim?' diye sormuşsun. Cevabını ben vereyim. Kazanan yok, kaybeden var. Yönetimin büyük çoğunluğu Fatih Barcın'ın ismini yazdı, çünkü mevcut yönetim Barcın'ın ilçe başkanı olmasını istiyor. Ana kademe ve kadın kolları da mevcut yönetim kişi işaret ettiyse onu, yani Barcın'ı yazdı. Mustafa Toklu ile geçmişten gelen gönül bağları olan Gençlik Kolları üyeleri ise ikiye bölündü. Yarısı yönetimin emrinden çıkmamak için Barcın'ı, diğer yarısı ise eski başkanları olan Toklu'yu yazdı. Mahalle başkanlarının neredeyse tamamı ise Fatih Barcın'ı yazdı, çünkü yönetim öyle bir talepte bulundu."
Burada konuşmasına müdahale ettim.
Dedim ki...
"Mahalle başkanları neden yönetimin her dediğini yapıyor? Bir çıkarları, bir ilişkileri mi var?"
Güldü, "Ben de tam onu anlatacaktım" dedi, şöyle devam etti...
"Büyükşehir Yasası'ndan sonra biliyorsun 'Mahalle Başkanı' diye bir kavram ortaya çıktı. Eskiden 'Belde Başkanı' kavramı vardı. Bu kavram kocaman bir beldeyi simgeliyordu. Ancak şimdi, misal kocaman Okurcalar'ın da Mahalle Başkanı var, ufacık Akçatı Mahallesi'nin de. AKP, Mahalle Başkanı kavramıyla yepyeni bir dönem başlattı. Muhtarlar çoğu zaman ikinci plana atıldı. Herhangi bir mahalleye hizmet gideceği zaman direkt Mahalle Başkanları ile iletişim kuruldu, pek çok mahalle muhtarı küstürüldü. Diyelim ki ücra mahallelerin birine elektrik trafosu konulacak. Muhtarlar aranıp bilgi verilmedi, Mahalle Başkanı aranıp 'Elektrikçiler geliyor, sen ilgileniver, işin başında dur' denildi. Trafoyu koyacak ekibe Mahalle Başkanı'nın ismi, numarası verildi, onunla irtibat kurulması istendi. Mahalle muhtarı baktı ki mahallesine trafo gelmiş, o anda haberi oldu. Hal böyle olunca da pek çok mahalle muhtarı adam yerine konulmadığı hissine kapılarak AKP'ye küstü, başka mecralara kaymaya başladı."
Burada sözüne yeniden müdahale ettim.
Dedim ki; "Başka mecralar derken neyi kastediyorsun?"
Güldü, konuşmasına şu sözlerle devam etti...
"Tabi ki Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel'i kastediyorum. Kırsal mahallelere hizmetleri Mahalle Başkanları üzerinden götüren AKP'ye kızıp öfkelenen, ama iktidar partisi olduğu için sesini çıkaramayan pek çok mahalle muhtarı, kendilerini adam yerine koyan, arayıp soran, ne istese anında yerine getiren, Mahalle Başkanı'nı öne çıkarmayan Adem Başkan'a daha çok bağlanmaya başladı."
Söyledikleri çok ilginçti.
Sesimi çıkarmadan pür dikkat dinledim.
Dedim ki; "Peki, bu sancılı durum önümüzdeki yerel seçimlere yansır mı?"
Güldü, çayından derin bir yudum daha çekip şöyle devam etti...
"Orasını yerel seçimde göreceğiz. Temayülde Mahalle Başkanları'nın, mevcut yönetimin istediği Fatih Barcın'ın ismini yazıp sandığa atmaları işte tam da bundandır. Seçilmiş muhtarların da üzerine çıkan atanmış Mahalle Başkanları, hizmetlerin bölgelerine kendileri üzerlerinden gelmesinden dolayı teşkilata gönülden bağlılar. Çünkü seçime girmeden, muhtar olmadan büyük bir görev almış oluyorlar. Yaşadıkları mahallelerdeki nüfuzları daha çok artıyor. İşte bu yüzden Mahalle Başkanları temayülde yönetimin istediği gibi Fatih Barcın ismini yazdı. Kalıbımı basarım, pek çok Mahalle Başkanı, Fatih Barcın'ı yolda görse tanımaz."
Çayımı içtim, sohbeti tamamlayıp kafamda deli sorularla müsaade istedim.
Atanmış Mahalle Başkanı, seçilmiş muhtarın üzerine nasıl çıkar? Seçilmiş büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınırken "Aslanlar gibi istifa ediyorum" sözleriyle bu konunun bir bağlantısı var mı? Muhtarlarla sabah akşam beraber olan Adem Başkan seçimi şimdiden garantiledi mi?
Size söz, bu sorulara mantıklı cevaplar bulursam, yanıtı pek yakında yine bu sütunlarda. Beklerim efendim...