Mühendislik hatası mı var?

PROJESİNİ Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çizdiği, müteahhitlik işini Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı, Alanya Çevreyolu üzerindeki Telekom Kavşağı'nda yer alan battı çıktının sağanak yağmurda sular altında kalması, bir aracın suya gömülmesi, araçtan güç bela çıkarak canını zor kurtarıp kıyıya yüzerek giden vatandaşın görüntüleri halen konuşulmaya devam ediyor.
Dile kolay, vatandaşın vergileriyle yapılan bu dev hizmet tam 56 milyon TL'ye mal olmuştu ancak ilk sağanak yağmura teslim olması eleştirileri de beraberinde getirdi.
MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan iki gündür haklı olarak soruyor; "Yok mudur bu kabahati üstlenecek bir kurum? Yok mudur Alanya halkından küçük de olsa özür dileyecek bir makam sahibi?"
Dün çarşıda rutin haber avındayken karşılaştığımız Mimarlar Odası Alanya Temsilcisi Bora Tokay'a sorduk: "Sadece Alanya değil, tüm Türkiye iki gündür bu olayla çalkalanıyor. Siz neden henüz topa girmediniz?"
Tokay, 56 milyon TL'lik altgeçitte mühendislik hatası olduğunu, oysa basit bir eğim ve drenaj takviyesi ile bu sorunun ilk yağmurda halledilebileceğini söyledi.
Tokay bu işin profesyoneli. Zira "Mühendislik hatası var" diyorsa dikkate almak, üzerine düşünmek, gereğinin yapılmasını istemek ve beklemek, vergisini veren tüm vatandaşlar gibi bizim de en doğal hakkımız.
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PARALAR KİME ÖDENECEK?
2014'ün Mart ayında yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Alanya Belediyesi arasında alevlenen "kim nereden sorumlu", "kim nereden sorumsuz" tartışmaları tam da küllendi derken, iki kurum arasında adeta pinpon topuna dönen otelciler sonunda isyan bayrağını çekti.
Zira, tabela vergilerini Alanya Belediyesi'ne ödeyen D-400 Karayolu üzerindeki otel ve işyerlerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tabela vergisi yoklaması yapmasının otelcilerin ve esnafın tepkisine yol açtığı ortaya çıktı.
Bugüne dek kurumlarla papaz olmamak için susmayı tercih eden bir profil sergileyen otelcilerin ve işyeri sahiplerinin aksine cesurca bir çıkış yapan Alara Turizm Yatırımcıları Derneği (ALTUYAB) Başkanı Serdar Gür, sorunun çözümü için taraflara çağrıda bulundu.
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın da devreye girip üyelerinin mağduriyetinin önlenmesi için çaba harcamasını isteyen Gür, Okurcalar Alara turizm bölgesi otellerinin bugüne kadar yol kenarlarında bulunan tabelalarla ile ilgili ilan reklam vergilerini Alanya Belediyesi'ne ödediklerini, ancak yeni bir uygulama ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin de otellere ilan reklam vergisi ile ilgili tahakkuklar gönderdiğini ifade ediyor.
Konuyu ilettikleri Alanya Belediyesi'nin kendilerine Danıştay'ın ilgili maddeleriyle yanıt verip "Ödemeyi yine bize yapacaksınız" dediğini söyleyen Gür, "İşin doğrusu, bu sorunu iki kurum kendi arasında çözmeli. Ancak sonuç alınamadığı için otelci ve esnaf zor durumda kalıyor" diyor.
Özetleyecek olursak...
Deyim yerindeyse filler tepişiyor, arada ise çimenler eziliyor.
Buradan hem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e, hem de Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e sesleniyorum.
Sayın başkanlar!
Tabela vergisi hangi kuruma ödenecek?
Esnaf ve otelci sizden acil yanıt bekliyor.
"Kestane kebap, acele cevap" diyor, saygılar sunuyorum.