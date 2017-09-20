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Yeni sezonun trendi, uzun tırnaklar

Güzelliğiyle olduğu kadar etkileyici tarzıyla da dikkat çekmek isteyenler, iddiasını tırnaklarında gösteriyor. Kıyafet kombinlerine renk ve cesaret katan uzun tırnaklar, bu sezonun önde gelen trendlerinden oluyor

Yeni sezonun trendi, uzun tırnaklar

Güzelliğiyle olduğu kadar etkileyici tarzıyla da dikkat çekmek isteyenler, iddiasını tırnaklarında gösteriyor. Kıyafet kombinlerine renk ve cesaret katan uzun tırnaklar, bu sezonun önde gelen trendlerinden oluyor

20 Eylül 2017 Çarşamba 17:12
Yeni sezonun trendi, uzun tırnaklar
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ARTIK kimse belli şekillerde tırnaklarla yetinmek istemiyor. Tırnaklar uzuyor, şekilleri değişiyor! Tüm dünyayı kasıp kavuran uzun ve renkli tırnaklar, podyumlardan sokaklara her yerde bizimle…

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Kısa ve nude tırnakların yerini uzun tırnakların aldığını belirten estetisyen Hacer Sağır, uzun tırnakların her geçen gün daha fazla kişinin tercihi olduğunu söylüyor: “Nail art çılgınlığının ardından gelişen uzun ve renkli tırnaklar, hiç olmadığı kadar ön plana çıkıyor. Geçmiş yıllarda tırnak yeme problemi ya da hatalı manikür yüzünden hasar gören tırnakları uzatmak için tercih edilen protez tırnaklar, günümüzde modaya yön veriyor.”

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Sağır ayrıca pek çok kadının dünya starların da tercihinin olan uzun ve oval tırnaklara sahip olmak istediğini de belirtiyor: “Yaz aylarında daha renkli ojeler kişilerin beğenisini kazanırken, bahar ile birlikte nude ve taupe tonlarındaki ojeler protez tırnaklar için tercih edilecek.”

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Anahtar Kelimeler:
ModaTırnak
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