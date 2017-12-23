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Ünlü modacılardan çok önemli yılbaşı şıklığı tüyoları

Yeni bir yıla sayılı günler kala, pek çok kişi çoktan planlarını yaptı bile. Kimi yeni yılı evde karşılayacak, kimi şık bir restoranda ya da bir partide... Peki o gece nasıl bir kıyafet giyeceğinize karar verdiniz mi? Şayet henüz karar vermediyseniz, ünlü moda tasarımcılarının önerilerine bir göz atın...

Ünlü modacılardan çok önemli yılbaşı şıklığı tüyoları

Yeni bir yıla sayılı günler kala, pek çok kişi çoktan planlarını yaptı bile. Kimi yeni yılı evde karşılayacak, kimi şık bir restoranda ya da bir partide... Peki o gece nasıl bir kıyafet giyeceğinize karar verdiniz mi? Şayet henüz karar vermediyseniz, ünlü moda tasarımcılarının önerilerine bir göz atın...

23 Aralık 2017 Cumartesi 11:27
Ünlü modacılardan çok önemli yılbaşı şıklığı tüyoları
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Kırmızı, pul ve payetlerin tam sırası

“Bu sezon yükselişte olan kırmızı ve pul/payet tasarımların tam sırası… Sadece aksesuar ya da makyajınızda değil kıyafetlerinizde en ‘can alıcı' kırmızı tonlarını ve filtrelere ihtiyaç duymayacak kadar ışıltılı kıyafetleri tercih edin.

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Örneğin kırmızı kadife elbise klasik severlere, payet üzerinde yer alan çiçek nakışlarıyla dikkat çeken elbise ise yeni yıl gecesinde sınırsız dans edenlere çok uygun diye düşünüyorum. Daha önce denemediyseniz payet elbiselerin altına spor ayakkabılar, kadife elbisenin üzerine alacağınız deri ceketler ile yeni yılda yeni denemelerle stilinizde fark yaratın.”

Zeynep Tosun

Zeynep Tosun

Garip saç modellerinden kaçının

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“Şayet bir baloya gidecekseniz, burnu hafif yuvarlak bir ayakkabı ile kombinleyebileceğiniz bir elbise giyebilirsiniz. Elinize de abartılı olmayan bir çanta tercih edebilirsiniz. Çok pahalı bir çanta kullanmanıza gerek yok. Saçlarınız kıyafetlerinizle uyum içinde olmalı. Makyajınızda da kırmızı ruj tercih etmeyin. Hatta kırmızı oje de. Çünkü artık günümüzde bu renk tercihi basit görünüyor. Dudak yerine gözlere odaklanabilirsiniz.”

Vural Gökçaylı

Rahat parçalara yönelin

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“Yılbaşı gecesinde hem kendinizi özel hissetmek hem de uzun bir geceyi keyif içinde yaşayabilmeniz için mutlaka içinde kendinizi rahat hissettiğiniz parçalardan kombin yapmaya çalışın.

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Payetli şık bir eteğin üzerinde giyeceğiniz beyaz bir gömlekle bu rahat ve çabasız şıklığı yakalayabilirsiniz. Bu sezonun olmazsa olmazlarından kadifeler de bu gecede yerini bulabilir. Uzun bir kadife elbise size kendinizi çok şık hissettirecektir.”

Mehtap Elaidi

Yeni yıl ışıltıyı hak ediyor

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Böyle bir gecede siyah ve kırmızı tercihiyle sınırlı kalınmamalı. Yılbaşının ihtişama uygun, sezonun da trendi olan işlemeler, boncuklarla hareketlenen kumaşların ve kadifelerin kullanıldığı tasarımlar farkınızı ortaya koyacaktır. Çanta ve ayakkabıya geldiğimizde ise tercihlerimizi belirleyen en önemli etken kombinimizin kendisidir. Eğer kombinimiz düz renkte, sade bir kombinse ayakkabı ve çanta tercihimiz biraz daha özgür olabilir. Kıyafetleriniz göz alıcıysa çanta ve ayakkabıda düz renkler tercih etmek daha uygun olacaktır.

Dilek Hanif

Aşırı saç ve makyaj sizi demode gösterir

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“Yeni seneyi dans kulübünde karşılayacak olanlar pantolon ve üzerine ışıltılı bir bluzla şık olabilirler. Baloya katılacaksanız, ışıltılı küçük bir elbise ve platformlu yüksek topuk ayakkabılar tercih edebilirsiniz. Unutmayın. Çarpıcı olacağım diye yapılan aşırı saç ve makyaj sizi olduğunuzdan daha yaşlı ve demode gösterecektir.”

Cengiz Abazoğlu

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Son Güncelleme: 23.12.2017 13:52
Anahtar Kelimeler:
Yeni Yıl2018şıklıkKombinKıyafet
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