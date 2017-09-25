Türk modacı İngiltere’yi karıştırdı

İNGİLTERE, Türk tasarımcının bu defilesini konuşuyor. Önceki gün Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu, ülkenin başkenti Londra’da bir defile düzenledi. Holborn’daki St. Andrew’s Kilisesi’ni podyum olarak kullanan Fındıkoğlu, 2018 ilkbahar/yaz koleksiyonunu tanıttı.

Fakat Fındıkoğlu’nun tasarımlarında “şeytanı andıran” sembollerin kullanılması tartışma yarattı. Kilisenin müdavimleri şeytan boynuzları, ters haç ve kan motiflerinin yoğun kullanıldığı ve mankenlerin karanlık makyajlarından rahatsızlık duyduklarını açıkladı. Tepkiler üzerine kilise bir açıklama yayınlamak zorunda kaldı.

İngiltere’de yayın yapan Premier haber portalına konuşan kilise sözcüsü, “St. Andrew’s Kilisesi olarak her zaman Londra Moda Haftası’nı destekledik. Böyle bir öneri gelince de defileye izin verdik. Fakat güvenimizin suistimal edildiğini üzülerek gördük. Bu defilenin kilisemizin ve Hıristiyan inanışının temellerine uymadığını söyleyebiliriz. Özür dileriz” ifadesini kullandı.

Ülkedeki birçok Hıristiyan din adamı, “Bu defile şeytanı övüyor. Çıplak mankenlerin defilede yürümesi ve tarot kartlarından esinlenen tasarımlar uygunsuzdur. Burada Lucifer gibi giyinmiş insanlar var. ” ifadesini kullandı.

İstanbul çıkışlı tasarımcı Fındıkoğlu yakın zamanda Vogue dergisine konuşmuş ve parapsikoloji, gizembilim ve “büyü şeyleriyle” ilgilendiğini söylemişti. Fındıkoğlu, “Dinin insanları farklı gruplara ayırmasını sevmiyorum” yorumunu yapmıştı.