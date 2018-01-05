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Moda dünyasını salladı! Bu gelinliği giymek yürek istiyor

Ünlü bir düğün bloğunda fotoğrafı yayınlanan gelinlik, moda dünyasında günün en çok konuşulanlarından biri oldu. Bu ilginç tasarımı kimini giyeceği ise henüz belirsiz

Moda dünyasını salladı! Bu gelinliği giymek yürek istiyor

Ünlü bir düğün bloğunda fotoğrafı yayınlanan gelinlik, moda dünyasında günün en çok konuşulanlarından biri oldu. Bu ilginç tasarımı kimini giyeceği ise henüz belirsiz

05 Ocak 2018 Cuma 12:49
Moda dünyasını salladı! Bu gelinliği giymek yürek istiyor
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GELİNLİK tercihi oldukça zor bir iş. Bütün gelinler bu özel günlerinde ön plana çıkmak ister ancak bazı gelinlikler oldukça alışılmadık olabiliyor.

YÜREK İSTİYOR

Mükemmel gelinlik seçimi kadınları en zorlayan şeylerin başında geliyor. Prenses mi ağ kesim mi? Beyaz mı fildişi mi? Doğru karar çok vakit alıyor. Fakat bu gelinliği giymek oldukça yürek istiyor.

244 SAATE DİKİLDİ

Lisa'nın Düğün Dünyası Blogunda yayınlanan ve dünya genelinde insanlardan binlerce yorum alan gelinlik, 244 saatten fazla sürede dikildi. Gelinliğin üzerinde 200'den fazla kristal bulunuyor.

Gelinliğin sahibi bilinmezken, bu tuhaf tasarımı giyecek kişi merakla bekleniyor.

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Son Güncelleme: 05.01.2018 12:52
Anahtar Kelimeler:
GelinlikModa Dünyasını Salladı
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