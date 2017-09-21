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Kraliyet Ailesi’nin renk uyumu

Çocuğunuzla uyum içinde olmak istiyorsanız, illa baştan aşağı her şeyinizin aynı olmasına gerek yok. Bu uyumu Kraliyet Ailesi'nin yaptığı gibi renklerle de sağlayabilirsiniz

Kraliyet Ailesi’nin renk uyumu

Çocuğunuzla uyum içinde olmak istiyorsanız, illa baştan aşağı her şeyinizin aynı olmasına gerek yok. Bu uyumu Kraliyet Ailesi'nin yaptığı gibi renklerle de sağlayabilirsiniz

21 Eylül 2017 Perşembe 14:54
Kraliyet Ailesi’nin renk uyumu
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HER şey ebeveyn olunca değişiyor. Hiç olmadık şeyler yapabiliyorsunuz. Mesela, gardırobunuzu çocuğunuzla aynı kıyafetlerle dolduracak kadar gözünüz dönebiliyor. Ama çocuğunuzla uyum içinde olmak istiyorsanız illa aynı şeyler giymenize gerek yok. Renklerle oynayarak da bu uyumu çok rahat yakalayabilirsiniz. Tıpkı Kraliyet Ailesi gibi…

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Cambridge Dükü William ve Düşes Kate Middleton kadar çocukları Prens George ve Prenses Charlotte’un stili beğenmeyen yoktur sanırım. Öyle ki, büyüklerin bile ilgilisin çekecek bir tarzları var.

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Kraliyet üyeleri Hamburg dönüşü helikoptere binmeden hemen önce…

Minik stil ikonlarının tarzlarının dışında ebeveynleriyle uyum içinde giyinmeleri de herkesin dilinde. Tıpkı Hamburg dönüşü, helikoptere binmeden önce görüntülenen Cambridge Düşesi ve minik kraliyet üyesi Prenses Charlotte'un sağladıkları renk uyumu gibi…

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Kate Middleton ve Charlotte Pipa Middleton’ın düğününde…

Kraliyet üyeleri öyle güzel bir uyum içindeler ki, anne ve baba aynı tonları yakalayamasa da, kardeşler mutlaka o renk uyumunu sağlıyor. Biraz geçmişe döndüğümüzde Prenses Diana’nın da çocuklarıyla yaptığı renk kombinlerini görebilirsiniz.

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Lady Diana oğlu Harry ile

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Dük William (solda) ve oğlu George

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Lady Diana oğlu Prens William ile…

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Anahtar Kelimeler:
KraliyetAilesiKate Middleton
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