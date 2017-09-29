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Kim, nerede, ne giydi?

Ard arda gerçekleşen moda haftalarının sayesinde caddeler de renklendi. Tabii bunda etkinlik kapsamında düzenlenen organizsyonların da payı büyük. İşte dünden gözümüze çarpan ünlü isimlerin stil detayları

Kim, nerede, ne giydi?

Ard arda gerçekleşen moda haftalarının sayesinde caddeler de renklendi. Tabii bunda etkinlik kapsamında düzenlenen organizsyonların da payı büyük. İşte dünden gözümüze çarpan ünlü isimlerin stil detayları

29 Eylül 2017 Cuma 11:22
Kim, nerede, ne giydi?
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DÜN New York’ta arkadaşlarıyla yemeğe çıkan ünlü şarkıcı Selena Gomez, Rouje marka 665 TL değerinde kırmızı kruvaze kesim bir elbise giydi. Bunu 2500 TL’lik Sergio Rossi stilettolarla kombinleyen Gomez, çanta olarak da Coach markası için hazırladığı kendi koleksiyonundan bir parça tercih etti…

Selena Gomez

Selena Gomez

Ünlü mücevher markası Messika’nın marka yüzü olan Gigi Hadid, dün akşam markanın partisine ev sahipliği yaptı. Geceye beyaz Brandon Maxwell göğüs ve bacak dekolteli bir elbise ile katıldı. Ne tesadüftür ki, aynı elbisenin tanıtımını moda haftası kapsamında kardeşi Bella Hadid yapmıştı.

Gigi Hadid

Gigi Hadid

Victoria Beckham, adını verdiği markasıyla harikalar yaratıyor. Yaptığı koleksiyonlar ile geniş kitlelere ulaşan Beckham, dün akşam bir ödül töreninden çıkarken görüntülendi. Tasarımcının ayakkabısından gözlüğüne, eteğinden şifon gömleğine hatta çantasına her bir parça, Victoria Beckham markasına ait…

Victoria Beckham

Victoria Beckham

Dün New York’ta Build programı çıkışında görüntülenen Sofia Vergara yine her zamanki gibi çok şıktı. Oyuncu etkinlikte Dolce&Gabbana markasına ait yüksek bel puantiyeli balık kesim bir etek ve düşük omuz siyah bir bluz tercih etti.

Sofia Vergara

Sofia Vergara

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GiyimModaSelena Gomez
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