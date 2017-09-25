Kim Kardashian’ın seksi stili

NE giyse olay olan Kim Kardashian son bir aydır adeta altın çağını yaşıyor. Önce üçüncü çocuk için bir taşıyıcı anne ile anlaşması gündeme oturdu. Zira kendisi maalesef sağlık sebepleri nedeniyle hamile kalamıyordu. O nedenle de bir taşıyıcı anne buldu ve şu an üçüncü çocuğunu bekliyor.

ÜST ÜSTE DERGİ KAPAĞI OLDU

Ardından Harper’s Bazaar Arabia ve Interviev Magazine dergisi için kamera karşısına geçti. Jackie Kennedy ve Cher’den ilham alınarak çekilen fotoğraflar uzun süre konuşuldu. “Binbir surat Kim” diye yorumların yapıldığı çekimler, gerçekten de harika görünüyordu. Zaten tam bir Cher hayranı olan Kardashian, onun stilini de benimsiyor.

NEW YORK’U SALLADI

Son olarak New York Moda Haftası’nda karşımıza çıkan Kim Kardashian son derece cesur kıyafetleriyle tüm bakışları üzerine çekmeyi başardı. Gerek defilelerde gerek partilerde pek çoğunun giymeye cesaret edemeyeceği türde tasarımlar tercih eden Kardashian sokak stiliyle de herkese ilham verdi. Alışılmışın dışında cüretkar bir stile de sahip olan Kim, pahalı kürkler ve transparan kıyafetler giymekten hoşlanıyor.

TRENÇKOT VAZGEÇİLMEZİ

Özel hayatı kadar stiliyle de dikkat çeken Kim Kardashian’ın, her kadında olduğu gibi bazı vazgeçilmezleri var. Valentino, Balmain, Givenchy gibi dünyaca moda evleriyle yakın ilişkide olan Kim tam bir trençkot tutkunu. “Üzerinizde ne olursa olsun iyi kesimli bir trençkotun içinde her zaman harika görünürsünüz” diyen Kardashian ayrıca tayt giymekten de hoşlanıyor. Pek çok kadının spor yaparken ya da kuaföre giderken tercih ettiği taytı oldukça seksi bir şekilde kombinlemeyi de güzel başarıyor. Tıpkı geçen hafta giydiği transparan tayt gibi…

BOY TAKINTISI YÜZÜNDEN DÜZ GİYEMİYOR

Kim Kardashian’ın özellikle sokak stiline bakarsanız blazer ceketlerden de vazgeçemediğini görürsünüz. Tabii bir de neredeyse bakkala giderken bile giydiği yüksek ökçeli seksi ayakkabıları var. Boy konusunda takıntısı olan Kardashian’ı asla düz ayakkabılarla göremezsiniz. Düşünün ki ünlü yıldıza kaç çift topuklu ayakkabısı olduğu sorulduğunda sayısını hatırlamadığını söylemişti…