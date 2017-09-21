Katy Perry göz doldurdu

YAKLAŞIK üç ay önce yeni albümü Witness'ı piyasaya çıkaran Katy Perry muhteşem bir dönüş yaptı. Bir süre ruhsal sorunlar yaşayan ünlü şarkıcı, Witness: The Tour adını verdiği dünya turnesiyle adeta dünyaya geri döndü. Turne kapsamındaki ilk konserini önceki gün Kanada, Montreal'de bulunan Bell Centre’da veren Perry, kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz anlar yaşattı. Sahneye önce Kırmızı file bir elbise ile çıkan Perry toplamda 7 kıyafet değiştirdi. İşte o kıyafetler ve detayları…

Konsere çıkarken Adam Selman imzalı kırmızı bir kıyafet tercih eden Katy Perry, Sergio Rossi marka diz üstü ruhan çizmeleri ve başına taktığı kapüşonu ile oldukça güzel görünüyordu…

Katy Perry, Adam Selman imzalı takım elbisesini, kendi adını verdiği Katy Perry Collection ayakkabı koleksiyonundan bir spor ayakkabı ile kombinlemiş.

Katy Perry, Johnny Wujek imzalı, sırtında büyük bir dudak ve göz görünümlü kırmızı ceketini yüksek bel bir palazzo pantolon ile kombinlemiş.

Konserde genel olarak Adam Selman tasarımları tercih eden Katy Perry, konserin sonlarına doğru yine aynı tasarımcıya ait bir kıyafet tercih etti. Deri mayo kostümünü Sergio Rossi diz üstü çizmelerle kombinleyen Perry harika bir görünüm elde etmiş.

1980’leri andıran, Adam Selman imzalı vatkalı ışıltılı gümüş elbisesini, Katy Perry Collection markasından ışıltılı gümüş bir bot ile kombinleyen Katy Perry, taktığı gümüş peruk ile oldukça farklı görünüyor.

Bir süper kahraman gibi görünen Katy Perry Adam Selman’a ait çizgili mavi bir spor kıyafet giydi. Geleceğe Yolculuk filminden fırlamış gibi görünen Perry aksesuar olarak da ilginç bir gözlük tercih etmiş.

Ve final… Zaldy imzalı bol işlemeli, göğüs dekolteli elbise konserin son kıyafetiydi… Elbise balık formunda hazırlanmıştı ve Katy Perry’ye de çok yakışmıştı…