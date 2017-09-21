Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Katy Perry göz doldurdu

Katy Perry Witness: The Tour adını verdiği turnesine başladı. Konser kadar, ünlü şarkıcının sahne kıyafetleri de fazlasıyla ilgi gördü...

Katy Perry göz doldurdu

Katy Perry Witness: The Tour adını verdiği turnesine başladı. Konser kadar, ünlü şarkıcının sahne kıyafetleri de fazlasıyla ilgi gördü...

21 Eylül 2017 Perşembe 14:27
Katy Perry göz doldurdu
banner404

YAKLAŞIK üç ay önce yeni albümü Witness'ı piyasaya çıkaran Katy Perry muhteşem bir dönüş yaptı. Bir süre ruhsal sorunlar yaşayan ünlü şarkıcı, Witness: The Tour adını verdiği dünya turnesiyle adeta dünyaya geri döndü. Turne kapsamındaki ilk konserini önceki gün Kanada, Montreal'de bulunan Bell Centre’da veren Perry, kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz anlar yaşattı. Sahneye önce Kırmızı file bir elbise ile çıkan Perry toplamda 7 kıyafet değiştirdi. İşte o kıyafetler ve detayları…

Konsere çıkarken Adam Selman imzalı kırmızı bir kıyafet tercih eden Katy Perry, Sergio Rossi marka diz üstü ruhan çizmeleri ve başına taktığı kapüşonu ile oldukça güzel görünüyordu...

Konsere çıkarken Adam Selman imzalı kırmızı bir kıyafet tercih eden Katy Perry, Sergio Rossi marka diz üstü ruhan çizmeleri ve başına taktığı kapüşonu ile oldukça güzel görünüyordu…

Katy Perry, Adam Selman imzalı takım elbisesini, kendi adını verdiği Katy Perry Collection ayakkabı koleksiyonundan bir spor ayakkabı ile kombinlemiş.

Katy Perry, Adam Selman imzalı takım elbisesini, kendi adını verdiği Katy Perry Collection ayakkabı koleksiyonundan bir spor ayakkabı ile kombinlemiş.

Katy Perry, Johnny Wujek imzalı, sırtında büyük bir dudak ve göz görünümlü kırmızı ceketini yüksek bel bir palazzo pantolon ile kombinlemiş.

Katy Perry, Johnny Wujek imzalı, sırtında büyük bir dudak ve göz görünümlü kırmızı ceketini yüksek bel bir palazzo pantolon ile kombinlemiş.

Konserde genel olarak Adam Selman tasarımları tercih eden Katy Perry, konserin sonlarına doğru yine aynı tasarımcıya ait bir kıyafet tercih etti. Deri mayo kostümünü Sergio Rossi diz üstü çizmelerle kombinleyen Perry harika bir görünüm elde etmiş.

Konserde genel olarak Adam Selman tasarımları tercih eden Katy Perry, konserin sonlarına doğru yine aynı tasarımcıya ait bir kıyafet tercih etti. Deri mayo kostümünü Sergio Rossi diz üstü çizmelerle kombinleyen Perry harika bir görünüm elde etmiş.

1980'leri andıran, Adam Selman imzalı vatkalı ışıltılı gümüş elbisesini, Katy Perry Collection markasından ışıltılı gümüş bir bot ile kombinleyen Katy Perry, taktığı gümüş peruk ile oldukça farklı görünüyor.

1980’leri andıran, Adam Selman imzalı vatkalı ışıltılı gümüş elbisesini, Katy Perry Collection markasından ışıltılı gümüş bir bot ile kombinleyen Katy Perry, taktığı gümüş peruk ile oldukça farklı görünüyor.

Bir süper kahraman gibi görünen Katy Perry Adam Selman'a ait çizgili mavi bir spor kıyafet giydi. Geleceğe Yolculuk filminden fırlamış gibi görünen Perry aksesuar olarak da ilginç bir gözlük tercih etmiş.

Bir süper kahraman gibi görünen Katy Perry Adam Selman’a ait çizgili mavi bir spor kıyafet giydi. Geleceğe Yolculuk filminden fırlamış gibi görünen Perry aksesuar olarak da ilginç bir gözlük tercih etmiş.

Ve final... Zaldy imzalı bol işlemeli, göğüs dekolteli elbise konserin son kıyafetiydi... Elbise balık formunda hazırlanmıştı ve Katy Perry'ye de çok yakışmıştı...

Ve final… Zaldy imzalı bol işlemeli, göğüs dekolteli elbise konserin son kıyafetiydi… Elbise balık formunda hazırlanmıştı ve Katy Perry’ye de çok yakışmıştı…

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 21.09.2017 14:29
Anahtar Kelimeler:
KonserWitnessThe TourKaty Perry
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Moda dünyasını salladı! Bu gelinliği giymek yürek istiyor
Moda dünyasını salladı! Bu gelinliği giymek yürek istiyor
Ünlü modacılardan çok önemli yılbaşı şıklığı tüyoları
Ünlü modacılardan çok önemli yılbaşı şıklığı tüyoları
Kim, nerede, ne giydi?
Kim, nerede, ne giydi?

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim