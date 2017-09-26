Kadınların favorisi artık bu

RIHANNA'NIN başlattığı, Kendall Jenner’in bir tık daha üstüne çıkarak sükse yaptığı transparan elbiseler, yerini transparan üstlere bıraktı. New York Moda Haftası’nda moda severlerin ve ünlü simaların üzerinde baskın bir şekilde gördüğümüz tül ve dantel bluzlar popülaritesini kısa sürede yitirse de son günlerde Victoria’s Secret melekleri sayesinde yeniden gündeme geldi. Bralette ya da sütyen ile kombinlenen parçalar, önümüzdeki kış aylarında da sıkça karşımıza çıkacak gibi duruyor.

SEKSİ VE ŞIK

Geçtiğimiz günlerde, Lais Ribeiro, Sara Sampaio, Elsa Hosk, Gizele Oliveira ve Josephine Skriver gibi meleklerin defile provasına giderken tercih ettikleri bu parça daha çok yüksel bel pantolon, şort ve etekle kombinleniyor. Bootie, stiletto, yüksek ökçe sandalet ya da botla bütünlenen tül bluzlar, özellikle göğüslerine güvenen kadınların tercihi oluyor. Giydiğinizde sizi şık ve seksi gösteren sezonun yeni hiti sadece özel gecelerde değil, günlük hayatta da rahatlıkla kullanılabiliyor.