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Giyecek hiçbir şeyiniz olmadığını düşünmemek için yapmanız gereken 5 şey

Alıyorsunuz, alıyorsunuz ancak dolabınızın karşısına geçtiğinizde yine giyecek bir şey olmadığını mı görüyorsunuz? Bunu iki anlamı olabilir: İlki sizin için doğru parçaları almıyorsunuz, ikincisi ise sadece almış olmak için satın alıyorsunuz. Bunun önüne geçmek ise basit bir alışveriş planlaması ile mümkün

Giyecek hiçbir şeyiniz olmadığını düşünmemek için yapmanız gereken 5 şey

Alıyorsunuz, alıyorsunuz ancak dolabınızın karşısına geçtiğinizde yine giyecek bir şey olmadığını mı görüyorsunuz? Bunu iki anlamı olabilir: İlki sizin için doğru parçaları almıyorsunuz, ikincisi ise sadece almış olmak için satın alıyorsunuz. Bunun önüne geçmek ise basit bir alışveriş planlaması ile mümkün

13 Temmuz 2017 Perşembe 14:39
Giyecek hiçbir şeyiniz olmadığını düşünmemek için yapmanız gereken 5 şey
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Öncelikle dolabınızı bir temizleyin

EĞER  sık alışveriş yaptığınız halde hâlâ doğru dürüst bir şeyinizin olmadığını düşünüyorsanız demek ki şimdiye kadar doğru şeyleri almamışsınız. O halde bu yanlış alışverişin sonuçlarını ortadan kaldırmak gerekiyor. Bu nedenle öncelikle dolabınızda en az 3 kere bile giyinmediğiniz her şeyden kurtulmalısınız. Biliyoruz eliniz gitmiyor, onlara ne kadar para verdiniz kim bilir! Ama gerçekler acıdır. Onları alırken giyip giymeyeceğinize, size uygun olup olmadığına dikkat etmemişsiniz ki hiç. Bu sebeple hepsinden kurtulmanız gerekiyor. Çünkü o bir kere bile giyinmediğiniz tüm giysiler dolabınızda bir şeyler varmış gibi bir izlenim veriyor ama aslında yok.

Haftalık kombinler hazırlayın

Dolabınızdaki parçaların gereksizlerini ve hiç giyinmediklerinizi temizledikten sonra kalanlarla belli kombinler oluşturun. Bu sayede bu kıyafetleri ne ile eşleştirebileceğinizi bilir ve dolabınızın karşısında saatler geçirmezsiniz. Bir sonraki alışverişinize ise neye ihtiyacınız olduğunu bilerek çıkarsınız. Bu nedenle kombinler yapmak son derece önemlidir.

Neye ihtiyacınız olduğunu belirleyin

Dolabınızı temizledikten ve elinizdekilerle nasıl kombinler oluşturabileceğinizi öğrendikten sonra eksiklerinizi de belirlemiş olursunuz. Şimdi yapmanız gereken bu eksiklerin bir listesini yapmak ve bu şekilde alış verişe çıkmak. Böylece dolabınızı yine birbirinden gereksiz giyeceklerle doldurmamış ve akıllı alışveriş yapmış olursunuz.

Acil durum parçaları edinin

Beyaz gömlek, siyah pantolon, güzel bir blazer ceket, yılın modasına uygun bir elbise gibi her dolapta mutlaka olması gereken parçalardan mutlaka edinin. Bu parçaların eksik olduğu bir dolap hiçbir zaman tamamlanmış bir dolap olmaz. Hayat kurtaracak, zamandan tasarruf ettirecek ve içinizi rahatlatacak bu parçalar dolabınızın başucunda mutlaka olmalı.

Kıyafetlerinize iyi bakın

Sizin için gerekli iyi kıyafetleri aldıktan ve dolabınızı tamamladıktan sonra yapmanız gereken şey bu kıyafetlere uzun ömürlü olmaları için iyi bakmaktır. Bu nedenle kıyafetlerinizi renklerini ayırarak yıkayın ve mutlaka yıkama talimatlarına uyun.

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