Adriana Lima’dan emeklilik açıklaması

GERİDE bıraktığımız yaz aylarında yazar Metin Hara’yla aşk yaşamaya başlayan Adriana Lima, çekici vücuduyla podyumların aranılan isimlerinden… Lima, ilk olarak 1999 yılında Victoria Secret’s mankeni olarak podyuma çıktı ve sonraki yıllarda da dönem dönem bu defilelerde boy gösterdi. 36 yaşındaki Adriana Lima bedeni izin verdiği sürece podyumlarda kalmayı hedeflediğini açıklarken ilk etapta hedefini 40 yaş olarak belirlemiş. Ancak Lima, vücudu elverdiği sürece podyumları bırakmaya niyetli değil. Adriana Lima bu yıl ‘En Değerli Melek’ olarak taçlandırıldı.