Bir döneme damga vuran uygulama geri döndü

GÜNLÜK hayatımızdaki etkileri her geçen gün artan dijitalleşme, kullanıcıları abonesi olduğu müzik platformlarında da etkiliyor. Kişiselleştirilmiş servisler ve kurumsal kimliğin daha önem kazanması da RBT (Ringback Tone - Çalarken Dinlet) servisine ilgiyi artırdı.

Bu aşamada operatörler de geçtiğimiz yılların gözde trendi Çalarken Dinlet servisine daha önceki uygulamalarına ek olarak yeni özellikler ve kapasiteler ekledi.

‘Çalarken Dinlet’ yeniden moda oldu

Defne Telekomünikasyon Genel Müdürü Oğuz Haliloğlu, "Çağrı tamamlama, mesajlaşma, mobil pazarlama, roaming, filtreleme ve OSS çözümleri sunan Defne Telekomünikasyon olarak, Çalarken Dinlet çözümlerimizi devreye aldık. Bu trend global pazarda birçok ülkede karşımıza çıktı. Son bir yılda 5 farklı bölgeden mobil operatörün iletişim ağında RBT (Ringback Tone - Çalarken Dinlet) ve Background Müzik çözümlerimizi operatörlerin hizmetine sunuyoruz" açıklamasında bulundu.

Dijitalleşmenin insan yaşamına önemli ölçüde katkı sağladığını belirten Haliloğlu, "Çözümlerimizin self-marketing ve tek tuşla içerik yani melodi satın alma desteğiyle abonelerin ‘Çalarken Dinlet’ servisine olan farkındalığı ve ilgisi daha da arttı. Operatör tarafında da hem yeni ‘Gelir Dağılımı’ iş modeliyle, hem de monitoring fonksiyonu ile servis kurulumunu ve takibini kolaylaştırdık. Bu sayede kurulumlar hızlandı" dedi.