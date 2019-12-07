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Milli şair Kiev’de anıldı, anma programına ALKÜ Rektörü Kalan da katıldı

ALANYA 07.12.2019, 10:51
Milli şair Kiev’de anıldı, anma programına ALKÜ Rektörü Kalan da katıldı