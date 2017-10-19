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Milled eyice yog ağlaayoru

Amat Bilir
Türkiye

Amat Bilir

19 Ekim 2017, 00:10

KİME sorsam "Gırizdeyim bilader. Metelee gurşun atıyom" deyoru. Kimisinde haggatan para yog emme kimisi de engile yog ağlamaya alışmış eyice bilader. 

Öndüün biri megdub yollamış "Amad Emmi, gari ben sana heç bişey demeeyom. Icıg da gırizden gonuşsana. Heç kimsede para galmamış. Nolucag bu milletin halı? Amad Emmi, sana bişey deye mi? Heç eyiye gedmeyoz" deyoru.
Gardaşım, yad gag halına dova ed. Endee gıriz sana yeni gelmiş. Ben anamdan gunnadım gunnayalı gırizdeyim. İki yakam bi araya gelmedi heç. Avrad sabaala 'Duz' dedinde bi tarafım 'Cız' deyoru. Engi gıriz benden heç geddii yog. Avrada "Para yog" dedigsire avrad "Cebin yargınında digli. Guyruglu var yanında yatır" deyoru. Haldan annamaayoru. Engi lafı dedigsire gulaanın dibine ikice pekidesim geliyoru. Ben 50 gusur senedir gırizdeyim emme ölmedim. Onun uçun gıriz olusa olsun, naapalım? Gendimizi bi yerden aşşa atımıvericez? Murad garın doyurmag dee mi? Garın, laba dolmasııla da doyar, çökeliile tomatiile de. Ayaamızı yorganımıza göre uzadıcaz, dalgamıza bakıcaaz. En möhümü kafanı yormaacagsın. Kafayı dakıverisen olmaz. Bi laf var, hu lafı unudma. Kafana eyice sok. Dovarı nem, adamı gam yıkar. 
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala. 

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