“ALANYA'NIN siyaseten konforu Mevlüt Çavuşoğlu’dur” diyorum sürekli…

Bazıları yanlış anlıyor.

Siyasi konforun ne olduğundan bihaber olanlar var içimizde…

Alanya gibi kaç ilçe var ki, ülkenin en güçlü üçüncü devlet adamı o ilçenin ve halkının emrinde olsun?

Bu bir konfor değil midir?

Dün gerçekleşen son yılların en kapsamlı Bakanlar Kurulu değişiminde Dışişleri Bakanı olarak görevine devam eden Mevlüt Çavuşoğlu bir kere daha gururumuz oldu.

Yıllardır kabinenin gediklisi olmuş siyasetin ustaları kabine dışında kalırken Mevlüt Çavuşoğlu aslan gibi yerini korudu.

Ne yazık ki biz Alanyalılar başarıyı hazmetme, başarıyı takdir etme ve imrenme konusunda biraz cimriyiz.

Kıskanma ve paçadan çekme konusunda ise oldukça cömertiz.

İnsanları yaşarken dövme ve sövme ama öldükten sonra övme konusunda da Türkiye birinciliğimiz vardır!

Mevlüt Çavuşoğlu’nu seversiniz sevmezsiniz, oy verdiniz ya da vermediniz çok önemli değil.

Alanya’nın bir evladı, Osman ağanın oğlu, özbeöz yörük çocuğu O…

Siyaseten değil aidiyet duygusuyla O’na destek vermek, sahip çıkmak, motive etmek ve O’nun hakkını vermek zorundasınız.

Bazen “Alanya için ne yaptı ki?” diyenleri duyuyorum ve çok üzülüyorum.

Nankörlüğün bu kadarına tahammül edemiyorum.

O’nun yaptıklarının canlı tanığıyım ben…

Hangisinden bahsedeyim.

Vakıf ve Devlet üniversitelerinden mi?

Havalimanından mı?

Stadyumdan mı?

Alanya’yı batıya, doğuya ve kuzeye bağlayan tünelli köprülü duble yollardan mı?

Spor tesislerinden mi?

Hangi birini sayayım.

Her şeyi bir kenara bırakın, Alanya Gazipaşa Havalimanı’na bugün Rusya istikametinden charter uçakları iniyorsa O’nun sayesinde.

Tur operatörlerini tek tek arayıp baskı yapan O.

Bu yaz o uçaklar inmeseydi görürdük Alanya’nın halini…

Uzun lafın kısası; Mevlüt Çavuşoğlu Alanya’nın en önemli değeridir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın O’na bu denli güvenmesi ve vazgeçilmez ekip üyelerinden birisi olarak en yakınında tutması boşuna değildir.

Gururlan Alanya’m.

Siyaseti bir kenara bırak, evladınla onur duy.

Yolun açık olsun Sevgili Mevlüt kardeşim, Sayın Bakanım.

Hizmetlerine minnettarız, devamını da bekliyoruz.

Allah yar ve yardımcın olsun.