Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Mevlüt Çavuşoğlu

Mehmet Ali Dim
Türkiye

Mehmet Ali Dim

20 Temmuz 2017, 00:32

“ALANYA'NIN siyaseten konforu Mevlüt Çavuşoğlu’dur” diyorum sürekli…

Bazıları yanlış anlıyor.

Siyasi konforun ne olduğundan bihaber olanlar var içimizde…

Alanya gibi kaç ilçe var ki, ülkenin en güçlü üçüncü devlet adamı o ilçenin ve halkının emrinde olsun?

Bu bir konfor değil midir?

Dün gerçekleşen son yılların en kapsamlı Bakanlar Kurulu değişiminde Dışişleri Bakanı olarak görevine devam eden Mevlüt Çavuşoğlu bir kere daha gururumuz oldu.

Yıllardır kabinenin gediklisi olmuş siyasetin ustaları kabine dışında kalırken Mevlüt Çavuşoğlu aslan gibi yerini korudu.

Ne yazık ki biz Alanyalılar başarıyı hazmetme, başarıyı takdir etme ve imrenme konusunda biraz cimriyiz.

Kıskanma ve paçadan çekme konusunda ise oldukça cömertiz.

İnsanları yaşarken dövme ve sövme ama öldükten sonra övme konusunda da Türkiye birinciliğimiz vardır!

Mevlüt Çavuşoğlu’nu seversiniz sevmezsiniz, oy verdiniz ya da vermediniz çok önemli değil.

Alanya’nın bir evladı, Osman ağanın oğlu, özbeöz yörük çocuğu O…

Siyaseten değil aidiyet duygusuyla O’na destek vermek, sahip çıkmak, motive etmek ve O’nun hakkını vermek zorundasınız.

Bazen “Alanya için ne yaptı ki?” diyenleri duyuyorum ve çok üzülüyorum.

Nankörlüğün bu kadarına tahammül edemiyorum.

O’nun yaptıklarının canlı tanığıyım ben…

Hangisinden bahsedeyim.

Vakıf ve Devlet üniversitelerinden mi?

Havalimanından mı?

Stadyumdan mı?

Alanya’yı batıya, doğuya ve kuzeye bağlayan tünelli köprülü duble yollardan mı?

Spor tesislerinden mi?

Hangi birini sayayım.

Her şeyi bir kenara bırakın, Alanya Gazipaşa Havalimanı’na bugün Rusya istikametinden charter uçakları iniyorsa O’nun sayesinde.

Tur operatörlerini tek tek arayıp baskı yapan O.

Bu yaz o uçaklar inmeseydi görürdük Alanya’nın halini…

Uzun lafın kısası; Mevlüt Çavuşoğlu Alanya’nın en önemli değeridir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın O’na bu denli güvenmesi ve vazgeçilmez ekip üyelerinden birisi olarak en yakınında tutması boşuna değildir.

Gururlan Alanya’m.

Siyaseti bir kenara bırak, evladınla onur duy.

Yolun açık olsun Sevgili Mevlüt kardeşim, Sayın Bakanım.

Hizmetlerine minnettarız, devamını da bekliyoruz.

Allah yar ve yardımcın olsun.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
HALİL KODAL 2017-07-20 13:52:04

Bir Alanyalı olarak bakanımızın başarısından şahsım adına gurur duyuyorum. Emin olun bakanımızın Alanyaya kazandırdığı büyük projelerin önemi 10-15 yıl sonra daha çok anlaşılacaktır. Bakanımız gibi VİZYON sahibi değerli insanlar bölgemiz ve ülkemiz için bir şanstır. Saygılarımla.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Tahsin 2017-07-20 14:56:49

Bir de Alanya yı il yapma konusunu halletse heykelini dikmek lazım

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Zihni Yayla6 2017-07-20 06:55:28

Alanyaliligi asip dunyali olursaniz degerliligi zamaninda takdir edersiniz.Kendisine takdirlerimle..surgunden sirozlu Zihni Yayla

Cevapla
Beğenmedim! (2)
Avatar
Hilmi yetgin 2017-07-20 12:34:36

Yapılanları görmezden gelmek ihanettir yolun açık olsun büyük insan

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
İsmail Boydağ 2017-07-20 19:11:11

Bende Bir Alanyalı olarak (Berberoğlu) ,
Ailesinden kendisini tebrik ediyorum.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
NurayAkcer 2017-07-20 20:28:05

Sn Bakanımin Alanya için yaptıkları ortada meyva veren agaci başlarlar oysa altın her yerde altidir

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
CİMBOM 2017-07-20 22:27:26

Halen devlet içindeki ALANYA gücünün ne olduğunun farkında olmayan hadi CHP yi anlarım da AK parti içinde bile kara insanlar var

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
OSMAN ÖZÇELİK 2017-10-20 15:19:09

Kim hangisine yanlış diyebilir.Hatta eksiği var.Kalemine sağlık.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim