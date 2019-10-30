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Merve Taşkın, Beşiktaş için amuda kalktı!
MAGAZİN
30.10.2019, 23:40
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Beşiktaş'ın yakışıklı kalecisi Loris Karius ile buluştuğunu iddia ederek gündeme gelen sosyal medya fenomeni sosyetik güzel Merve Taşkın, Galatasaray'ın yıldızı Emre Mor'u video ile ifşalamıştı.
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#oba stadyumu
#Atatürk Havalimanı
#High Street Banks
#iç savaş
#kitap
#cemre
#rıhtım
#CHP Alanya Belediye Başkan Adayı
#israil
#FB
#uygulama
#Avrupa Birliği (
#Hindistan
#fair play
#Dayak
#Gazipaşa Devlet Hastanesi
#Suçlu
#Fuhuş
#ADALET ve Kalkınma Partisi
#Hastanede köpek paniği
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