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Merve Taşkın, Beşiktaş için amuda kalktı!

MAGAZİN 30.10.2019, 23:40
Merve Taşkın, Beşiktaş için amuda kalktı!

Beşiktaş'ın yakışıklı kalecisi Loris Karius ile buluştuğunu iddia ederek gündeme gelen sosyal medya fenomeni sosyetik güzel Merve Taşkın, Galatasaray'ın yıldızı Emre Mor'u video ile ifşalamıştı.