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Türkiye'nin ünlü ayakkabı devi konkordato ilan etti

1950 yılında kurulmuş olan ve Türkiye'de 130 mağazası bulunan ayakkabı devi Kemal Tanca konkordato ilan etti.

MANŞET 01.11.2019, 18:29
Türkiye'nin ünlü ayakkabı devi konkordato ilan etti
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AYAKKABI sektöründe en büyük mağaza zincirine sahip olan Kemal Tanca da konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, konkordato talebini incelemek için ünlü ayakkabı markasının mali tablosunu incelemesi için bilirkişiden rapor istedi.Türkiye'de 130 mağazası bulunan Kemal Tanca markası da konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu. Markanın sahibi Tamer Tanca, avukatı aracılığıyla İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato talebinde bulundu. Dün talebi değerlendiren mahkeme, başvuru tarihinden itibaren 90 günlük süreyi aşıp aşmadığı, ibraz edilen mali tablo ve belgelerin mevzuat hükümlerine uygun şekilde düzenlenip düzenlenmediği ve konkordato talep eden davacıların (markanın) borçlu olduğu kişilerin sayısı ile konkordatoya tabi borç miktarının tespiti konularında dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi

KONKORDATO İÇİN RAPOR BEKLENİYOR

Sözcü'de yer alan habere göre, mahkeme geçici konkordato talebinin en kısa sürede değerlendirilip sonuçlanması için bilirkişiye bir günlük süre içinde ön rapor tanzim etmesine, gelen rapor doğrultusunda da konkordato için geçici mühlet verilip verilmeyeceğine karar verdi.

KEMAL TANCA'NIN 130 MAĞAZASI VAR

Türkiye'deki 130 mağazasının tamamı kendisine ait olan Kemal Tanca, ürünlerinin yüzde 90'ını yurt içinde üretilirken yüzde 10'luk kısmını ise İtalya, Fransa ve İspanya'dan ithal ediyor.

#türkiye #ayakkabı devi #konkordato #Kemal Tanca
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