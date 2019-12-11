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Enerji Bakanı'ndan vatandaşı kızdıracak doğal gaz fiyatı açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in verdiği soru önergesini yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, döviz kurundaki değişim oranları dikkate alındığında doğal gazın olması gerekenden yüzde 59 daha ucuz olduğunu söyledi.

MANŞET 11.12.2019, 12:04
Enerji Bakanı'ndan vatandaşı kızdıracak doğal gaz fiyatı açıklaması
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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, döviz kurundaki değişim oranları dikkate alındığında, doğal gazın olması gerekenden yüzde 59 daha ucuz olduğunu söyledi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in soru önergesini yanıtlayan Dönmez, "Doğal gazın enflasyon oranları dikkate alındığında olması gerekenden yüzde 15, döviz kurundaki değişim oranları dikkate alındığında ise olması gerekenden yüzde 59 daha ucuz olduğu görülmektedir" dedi.Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; Dönmez şu görüşleri savundu:

"ARTIŞ YOK, İNDİRİM VAR"

"1 Ekim 2014 tarihinden 1 Aralık 2017 tarihine kadar olan 37 aylık dönemde doğal gaz toptan satış fiyatlarında artış yönlü bir güncelleme yapılmamıştır. Aksine 1 Ekim 2016 tarihi itibarıyla abone ve serbest tüketicilere uygulanan doğal gaz toptan satış fiyatlarında yüzde 10, 1 Kasım 2018 tarihi itibarıyla elektrik üretimi amacıyla gaz kullanan tüketicilere yüzde 8.82, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla abone statüsündeki tüketicilere yüzde 10 ve 1 Eylül 2019 tarihi itibarıyla elektrik üretimi amacıyla gaz kullanan tüketicilere yüzde 3.03 oranında indirim yapılmıştır. 2019 Ekim ayındaki doğal gaz satış fiyatlarının 2014 Ekim- 2019 Eylül dönemi enflasyon oranları dikkate alındığında olması gerekenden yüzde 15, döviz kurundaki değişim oranları dikkate alındığında ise olması gerekenden yüzde 59 oranında daha ucuz olduğu görülmektedir."

"GÖZLERİME İNANAMADIM"

CHP'li Gürsel Tekin ise "Fatura yüksek gelmesin diye evin tek odasına sıkışıp, battaniyelerle oturan vatandaşlar var ama doğal gaz ucuzmuş. İstanbul'da doğal gaz faturasını ödeyemediği için gazı kesilen 493 bin konut var" dedi. Tekin, şunları söyledi:"Bakanın cevabını okuduğumda gözlerime inanamadım. Maliyette en ufak bir artış olduğunda fazlasıyla fiyatlara yansıtanlar, düşüş olduğunda görmezden geliyorlar. Doğal gazdan yüzde 18 KDV ve ÖTV alınıyor. Fiyatın yüzde 25'ini vergiler oluşturuyor. Hem çok yüksek fiyattan satıyorsunuz hem de yüzünüz kızarmadan ucuz diyorsunuz."

#enerji bakanı #doğal gaz fiyatı #doğal gaz #Fatih Dönmez
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