BİLADER, öndüün şeerde cavıra çapıt satan bi keloolan var, dügganının öönden geçerkene çaardı. Gendi çog eyi de eli ıcıg sıkı, mumsıcdı. Hayıla oturdug, "Ne içen?" deyi sormadı. Keloolana lafı çarpıddım, "Ay efe, burdan aazımızın suyula mı gedicez?" dedim. Gari "Çay içelim" dedi. Keloolanın ciyeri bi yansın deyi "Çayı fiyeti ucuz deyi mi söölecen? Ölüsen senin kefenine bi ceb dikivericem. Sovucag bişey sööle de içeem" dedim. "Soda sööleye mi?" dedi. "Pepsi sööle de ıcıg fiyetli olsun" dedim, keloolan gızara bozara sööledi gari. Dalga geçib dururum ikiye bir "Hemen geliyom" der, helaya geder. Üç sefir ardı ardına gedinsire "Moturu mu bozdun efe?" dedim. Keloolan annadıverdi gari. "Amad Emmi sorma başıma geleni. Kaç gündür ötürürke dinim imanım gevredi. Öndüün avradıla bobaalın yanna geddidig. Eve gedib gederkene bobalıın evinin ööndeki mandeliden hayıla bi yedim. Turfanda deyi bolca yedim emme bobalıg meerem iki üç gün eveli ilaç edmişimiş, yıkamadan yediimden kaç gündür ötürürüm cayır cayır" dedi. "Ulan sen engi mandelini turfanda olduundan deel, beleş olduundan yemişsindir. Sıır gibi yeecene, ıcıını toplaab da evde yıkaab yesedina. Aşeren garılar gibi engaadar mandelin yenir mi?" dedim.
Buncaazım kaç sefir donuna gaçırmış. "Malamad oldum. Heç bi yere gedemeyom. Evden düggana gelikene bile dinim imanım gevreyoru" dedi.
Icıg taa oturdum, gene "Helaya gedicem" deyinsire, "Ulan hemene senin ötürmeni mi begleecem?" dedim, gagdım geddim gari.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.
Mandeliyi eyice yıkamadan yemen
BİLADER, öndüün şeerde cavıra çapıt satan bi keloolan var, dügganının öönden geçerkene çaardı. Gendi çog eyi de eli ıcıg sıkı, mumsıcdı. Hayıla oturdug, "Ne içen?" deyi sormadı. Keloolana lafı çarpıddım, "Ay efe, burdan aazımızın suyula mı gedicez?" dedim. Gari "Çay içelim" dedi. Keloolanın ciyeri bi yansın deyi "Çayı fiyeti ucuz deyi mi söölecen? Ölüsen senin kefenine bi ceb dikivericem. Sovucag bişey sööle de içeem" dedim. "Soda sööleye mi?" dedi. "Pepsi sööle de ıcıg fiyetli olsun" dedim, keloolan gızara bozara sööledi gari. Dalga geçib dururum ikiye bir "Hemen geliyom" der, helaya geder. Üç sefir ardı ardına gedinsire "Moturu mu bozdun efe?" dedim. Keloolan annadıverdi gari. "Amad Emmi sorma başıma geleni. Kaç gündür ötürürke dinim imanım gevredi. Öndüün avradıla bobaalın yanna geddidig. Eve gedib gederkene bobalıın evinin ööndeki mandeliden hayıla bi yedim. Turfanda deyi bolca yedim emme bobalıg meerem iki üç gün eveli ilaç edmişimiş, yıkamadan yediimden kaç gündür ötürürüm cayır cayır" dedi. "Ulan sen engi mandelini turfanda olduundan deel, beleş olduundan yemişsindir. Sıır gibi yeecene, ıcıını toplaab da evde yıkaab yesedina. Aşeren garılar gibi engaadar mandelin yenir mi?" dedim.