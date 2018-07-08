Uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları uygulamada hareketlerinden şüphelendikleri T.T.'nin kimlik kontrolünü yaptı. T.T. hakkında Manavgat asliye ceza ilamat masasınca 2 ayrı 'Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma' suçundan 2 yıl 4 ay, Antalya asliye ceza ilamat masasınca 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 6 ay 7 gün olmak üzere toplam 3 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan T.T. sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.