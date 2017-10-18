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Toros kadınları emek pazarında demoktarik seçim

Antalya’nın Manavgat ilçesi’nde oluşturulan Toros Kadınları Emek Pazarı’ndaki emekçi kadınlar pazar sorumlularını belirledi

Toros kadınları emek pazarında demoktarik seçim

Antalya’nın Manavgat ilçesi’nde oluşturulan Toros Kadınları Emek Pazarı’ndaki emekçi kadınlar pazar sorumlularını belirledi

18 Ekim 2017 Çarşamba 11:36
Toros kadınları emek pazarında demoktarik seçim
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MANAVGAT Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in, kadınların kent ve aile ekonomisinde katkıda bulunması amacıyla oluşturduğu Toros Kadınları Emek Pazarı’ndaki kadınlar, kendi aralarında yaptıkları demokratik seçimle pazar sorumlularını belirledi. Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan seçimde adaylar, sahneye gelerek hedeflerini anlattı, oy istedi. Adayların kendilerini tanıtmalarının ardından kurulan seçim sandıklarında kapalı zarf usulü oy kullanımı gerçekleşti.

Sorumlular belirlendi

Oldukça neşeli anlara sahne olan seçimde mutfak sanatları sorumlusu 28 oy ile Julide Yeşil olurken, el sanatları sorumlusu ise 25 oy ile Esra Suna Sadıç oldu. Oylama sonunda duygularını ifade eden Toros Kadınları, kendilerine verdiği desteklerden dolayı Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Toros Kadınları, her hafta Cumartesi günü Pazartesi Pazarı’nda, el emeği göz nuru eserlerini kent halkıyla buluşturmaya devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Toros Kadınları Emek PazarıManavgatSeçim
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