Toros kadınları emek pazarında demoktarik seçim

MANAVGAT Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in, kadınların kent ve aile ekonomisinde katkıda bulunması amacıyla oluşturduğu Toros Kadınları Emek Pazarı’ndaki kadınlar, kendi aralarında yaptıkları demokratik seçimle pazar sorumlularını belirledi. Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan seçimde adaylar, sahneye gelerek hedeflerini anlattı, oy istedi. Adayların kendilerini tanıtmalarının ardından kurulan seçim sandıklarında kapalı zarf usulü oy kullanımı gerçekleşti.

Sorumlular belirlendi

Oldukça neşeli anlara sahne olan seçimde mutfak sanatları sorumlusu 28 oy ile Julide Yeşil olurken, el sanatları sorumlusu ise 25 oy ile Esra Suna Sadıç oldu. Oylama sonunda duygularını ifade eden Toros Kadınları, kendilerine verdiği desteklerden dolayı Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Toros Kadınları, her hafta Cumartesi günü Pazartesi Pazarı’nda, el emeği göz nuru eserlerini kent halkıyla buluşturmaya devam edecek.