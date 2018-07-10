DİYARBAKIR Ağır Ceza İlamat Masasınca "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası bulunan M.A.Y. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Manavgat Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen M.A.Y. tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.
Terör örgütü üyesi Manavgat’ta yakalandı
Diyarbakır’da ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalandı.
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