Taş heykele büyük ilgi

TAŞ Heykel Sempozyumu’nun kapanış törenine Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Mustafa Bulat, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zehra Yiğit ve sanatseverler katıldı.

'ATATÜRK CUMHURİYETİNİN ESERİ'

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, bir kentin gerçek anlamda kent olabilmesinin tek yolunun kültüre, sanata ve sanatçıya verilen değer olduğunu söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “Bu gün burada sanatçılarımızın kendilerini özgürce ifade edebilmelerinin tek ve tek nedeni Atatürk’ün bize bıraktığı cumhuriyetimizdir. Cumhuriyetimize ve Atatürk’e bu anlamda ne kadar teşekkür etsek azdır. Kente önem katan en önemli unsurun sanat ve kültürel faaliyet olduğunu belirtmek istiyorum. Manavgat’ımızı seviyoruz ve güzellik katmak istiyoruz” dedi.

KATILIMCILARA PLAKET VERİLDİ

Konuşmaların ardından heykeltraş sanatçılar Antonis Mydadias Hirdois, Anna Sosenskaya, Rafail Georgiev, Simone Deloranza, Esfender Morodpour, Hekume Seferli Ağasoy, Tolga Yurtözveri, Mustafa Bulat, Suat Karaaslan, Ayşe Sibel Kedik, Hanife Yüksel ve Rahmi Atasoy’a Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zehra Yiğit ve CHP İl Başkanı Mustafa Erdem tarafından teşekkür plaketi verildi. Daha sonra üretilen eserleri inceledi.