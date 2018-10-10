'Sıfır Atık Projesi' bilgilendirme toplantısı yapıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen proje toplantısı büyük ilgi gördü. Konuşmacı olarak Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Mehmet Akın, Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Sezer Kaya ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Mühendisleri’nin katıldığı toplantı, konaklama sektöründeki işletmelere yönelik gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Boztaş ‘Sıfır Atık Projesi’ni hem çevrenin hem de insanın geleceği adına yararlı bir proje olarak gördüklerini belirterek, "Manavgat, projeyi uygulamaya hazır” diye konuştu.

Manavgat’ın atıklarını ayrıştırarak topladığına dikkat çeken Boztaş sözlerini şöyle sürdürdü “Konaklama tesislerimizin % 80’i hazır durumda. Geriye çok fazla bir şey kalmıyor. Projenin uygulanması yönünde bir sıkıntıyı Manavgat yaşamayacaktır. Toplantımızın amacı işletmelerimizi Sıfır Atık Projesi’ne hazırlamak, neler yapılması gerekiyor, neler istiyoruz bunların altını çizmek. Tesislerimiz,’Benim tesisim Sıfır Atık Projesi için hazır’ dediği an Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından denetlenecek. Bu denetim sonunda tamamdır denildiği zaman, tesislerimiz hazır hale geldiği zaman Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’yi, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Ersoy ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’u davet edeceğiz. Sıfır Atık Projesi kapsamında denetimlerden başarı ile çıkan tesislerimizi ziyaret edeceğiz, tören düzenleyip belge vereceğiz. Böylece Manavgat-Side’den start vermiş olacağız proje için. Odamızda, bu projeyi 16.meslek grubu konaklama tesisi yürütecektir. Odamızla iletişime geçebilirsiniz. Bizden yardım isteyebilirsiniz. Birlikte çalışalım. Antalya Valimiz Sayın Münir Karaloğlu'na da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sayın Valimiz, proje konusunda duyarlı bir yaklaşım sergiliyor. Bölgemizde proje için önderlik, liderlik ediyor. Her konuda olduğu gibi çevre konusuna da önem veriyor. Destekleri ile bize güç veriyor." dedi.



Konaklama Tesislerimiz Tecrübeleri İle Projeye Hızlı Geçecektir

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Mehmet Akın da yaptığı konuşmada,”Türkiye. 2023 yılına kadar ülke sathına yayılması hedeflenmektedir. İl Müdürlüğü olarak Mayıs 2018’de bu konu ile ilgili çalışmaya başladık. Eğitim ve bilgilendirme toplantıları yaptık. Konaklama tesislerimizin atıkların ayrıştırılmasındaki tecrübeleri ile Sıfır Atık Projesi’ne geçişin hızlı olacağı inancındayım” diye konuştu

Toplantıda, Sıfır Atık Projesi ile ilgili sinevizyon gösterisi yapılırken projenin amacı, önemi ve kapsamı da sunum ile katılımcılara anlatıldı. Toplantıda uzmanlar, katılımcıların proje hakkındaki sorularını da cevaplandırdı.