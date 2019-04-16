Şelale Mahallesi'ne sokak merdiveni

MANAVGAT Belediyesi, Şelale Mahallesi'nde oturan vatandaşların rahat şekilde ulaşımını sağlayabilmek amacıyla 3558'inci sokakta merdiven çalışması başlattı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in talimatıyla harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yapımına devam edilen merdiven çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerin okula güvenli bir ulaşım sağlamasının yanı sıra vatandaşların camiye ve civardaki dolmuş duraklarına kolaylıkla erişimini sağlamış olacak. 60 basamaktan oluşan sokak merdivenine güvenlik amacıyla demir korkuluklar da ilave edilecek. Bölge halkı, taleplerinin hizmete dönüşmesinden mutlu olduğunu ifade ederek Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, bölge halkının ve çocukların ihtiyaçlarını gidermenin sevincini yaşadıklarını söyledi. Başkan Şükrü Sözen, "Bölge halkımızdan gelen talepler doğrultusunda çözüme dayalı hizmetimizi gerçekleştirmek bizleri de son derece mutlu etti. Şelale Mahalle'mizde yapımına devam ettiğimiz merdiven çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte halkımız daha rahat ve kolay bir ulaşım sağlayabilecek. Kent genelindeki hizmetlerimizi vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.