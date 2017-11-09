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Okul servisleri tek tek denetlendi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Okul Servisleri Denetleme Komisyonu tarafından, öğrenci taşımacılığı yapan servisler denetlendi

Okul servisleri tek tek denetlendi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Okul Servisleri Denetleme Komisyonu tarafından, öğrenci taşımacılığı yapan servisler denetlendi

09 Kasım 2017 Perşembe 10:03
Okul servisleri tek tek denetlendi
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FARKLI zamanlarda okulları ziyaret eden komisyon üyeleri, okula öğrenci getiren servislerin kanun ve yönetmeliğe uygun olup olmadığını kontrol ediyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı, Belediye Zabıta Müdürlüğü, Şoförler Odası ve Servisçiler Odası’ndan oluşan Okul Servisleri Denetleme Komisyonu üyeleri Atatürk İlk ve Ortaokulu’nda öğrenci servis araçlarını denetledi.

Komisyon üyeleri, okula gelen öğrenci servis araçlarında kontroller yaparak kanun ve yönetmeliklere uygun çalışılıp çalışılmadığını kontrol etti. Servisteki öğrencilerin kemerlerini bağlayıp bağlamadıklarını da kontrol eden komisyon üyeleri, öğrencilere servisten ve servis şoföründen memnun olup olmadıklarını sordu. Ayrıca araçlarda ilkyardım çantasının tam olup olmadığı ve yangın söndürme tüplerinin tarihleri kontrol edildi.

Kontrollerde servis araçlarının yaşı, araçlarda ‘Dur’ işaretlerinin kurallara uygun olup olmadığı, ‘Okul Taşıtı’ yazıları, servis aracının cam ve çerçeveleri, ilk yardım çantası ve trafik setinnin yönetmeliğe uygun olup olmadığı, yangın söndürme tüpü, büyükşehir belediyesinden alınan güzergah belgesi, servis aracının kapıları, servis aracının zorunlu mali sigortası ve ferdi kaza sigortasının yapılıp yapılmadığı denetlenerek varsa eksiklerin tamamlanması için süre verildi.

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ManavgatAntalya
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