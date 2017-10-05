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Novamall'de büyük buluşma

Novamall Alışveriş Merkezi (AVM), Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden birisi olan 'Kurtlar Vadisi'nin oyuncularını bugün seyircilerle buluşturacak

Novamall'de büyük buluşma

Novamall Alışveriş Merkezi (AVM), Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden birisi olan 'Kurtlar Vadisi'nin oyuncularını bugün seyircilerle buluşturacak

05 Ekim 2017 Perşembe 20:45
Novamall'de büyük buluşma
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MANAVGAT'TA Antalya-Alanya Karayolu üzerinde faaliyet gösteren bölgenin en büyük alışveriş merkezlerinden Novamall, düzenlediği etkinliklerle dikkat çekiyor. Açıldığı günden bu yana çok sayıda ünlü ismi hayranlarıyla buluşturan işletme, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde birbirinden renkli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Onlarca seçkin mağazanın bulunduğu Novamall, alışveriş yaparken kaliteli vakit geçirmek isteyenleri bekliyor. Novamall son olarak bugün saat 17.30'da düzenleyeceği söyleşide Kurtlar Vadisi'nin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz ile oyuncular Cahit Kayaoğlu ve Erhan Ufak’ı konuk edecek. Söyleşinin ardından oyuncular saat 18.00'de hayranlarıyla buluşacaklar.
 

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Anahtar Kelimeler:
NovamallNovamall Alışveriş Merkezi
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