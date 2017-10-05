Novamall'de büyük buluşma

MANAVGAT'TA Antalya-Alanya Karayolu üzerinde faaliyet gösteren bölgenin en büyük alışveriş merkezlerinden Novamall, düzenlediği etkinliklerle dikkat çekiyor. Açıldığı günden bu yana çok sayıda ünlü ismi hayranlarıyla buluşturan işletme, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde birbirinden renkli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Onlarca seçkin mağazanın bulunduğu Novamall, alışveriş yaparken kaliteli vakit geçirmek isteyenleri bekliyor. Novamall son olarak bugün saat 17.30'da düzenleyeceği söyleşide Kurtlar Vadisi'nin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz ile oyuncular Cahit Kayaoğlu ve Erhan Ufak’ı konuk edecek. Söyleşinin ardından oyuncular saat 18.00'de hayranlarıyla buluşacaklar.

