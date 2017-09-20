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Novamall'da sürprizin sonu yok

Novamall’da çocuklar için düzenlenen etkinliklerin ardı arkası kesilmiyor. Her hafta sonu düzenlenen farklı bir etkinlikle çocukları mutlu etmenin yolları aranıyor

Novamall'da sürprizin sonu yok

Novamall’da çocuklar için düzenlenen etkinliklerin ardı arkası kesilmiyor. Her hafta sonu düzenlenen farklı bir etkinlikle çocukları mutlu etmenin yolları aranıyor

20 Eylül 2017 Çarşamba 21:13
Novamall'da sürprizin sonu yok
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MANAVGAT'IN en büyük alışveriş merkezi olan Novamall AVM, çeşitli etkinlikler ve aktiviteler düzenlemeye devam ediyor. Novamall’da her hafta sonu çocuklar için düzenlenen jonklör, sihirbaz, palyaço şov, balon katlama gösterisi, balon şov gibi yapılan birçok çeşitli etkinlikler çocukların ilgi odağı oluyor. Okulların açılması ile birlikte hafta sonu çocukların eğlenceli vakit geçirebilecekleri hoş programlar hazırladıklarını belirten Novamall yetkilileri, çocukların eğlenirken öğrenecekleri çeşitli aktiviteler düzenlediklerini ifade ettiler. Novamall AVM yönetimi, bunun gibi çeşitli etkinliklerin artarak devam edeceğini belirterek, herkesi Novamall'a davet ettiler.

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Anahtar Kelimeler:
Novamall
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